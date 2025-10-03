Bảo hiểm nhân thọ làm gì để lấy lại niềm tin người tiêu dùng?

Ngành bảo hiểm nhân thọ từng trải qua thời kỳ “hoàng kim” với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh, giúp nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước gặt hái kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ngành này rơi vào giai đoạn khó khăn, nhiều chỉ số sụt giảm, gần như chạm đáy.

Trong bối cảnh đó, những câu hỏi đặt ra là nguyên nhân từ đâu, cơ hội nào để thị trường bảo hiểm nhân thọ tái định vị, nhất là khi hàng loạt quy định pháp lý mới đã và đang được triển khai.

Nhằm làm rõ những vấn đề này, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề “Tái định vị thị trường bảo hiểm nhân thọ” vào lúc 10 giờ sáng nay, thứ sáu, ngày 3-10, tại Hội trường lầu 2, Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM)

Chương trình sẽ tập trung phân tích toàn cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ trong những tháng đầu năm, nhận diện khó khăn và cơ hội khi niềm tin khách hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các khách mời cũng sẽ bàn luận về thách thức mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trải qua, tác động từ những quy định mới trong luật và thông tư, cũng như tầm nhìn, chiến lược tái định vị thị trường theo hướng minh bạch và bền vững hơn.

Talkshow có sự tham dự của các chuyên gia và nhà quản lý giàu kinh nghiệm: ông Trần Nguyên Đán – chuyên gia kinh tế; luật sư Nguyễn Khắc Thành Đạt – Đoàn Luật sư TP HCM, chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ; ông Phùng Bá Khang – Phó Tổng giám đốc Marketing và Hoạch định Giá trị Cam kết, Công ty BHNT AIA Việt Nam.

Chương trình hứa hẹn mang đến những góc nhìn sâu sắc và đa chiều về triển vọng của ngành bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn mới.