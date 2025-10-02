Các công ty bảo hiểm đã đền bù bao nhiêu tiền cho thiệt hại do bão số 10 Bualoi?

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra, các doanh nghiệp bảo hiểm đã vào cuộc xác minh tổn thất nhằm sớm hỗ trợ bồi thường cho các khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt cho biết các nhân viên giám định của Bảo Việt đã trực tiếp xuống địa bàn, cùng với khách hàng sớm ghi nhận, xác minh thiệt hại ngay sau khi cơn bão số 10 quét qua.

Xe đi vào vùng ngập nước

Hàng trăm vụ bảo hiểm xe

Trong khi đó, Tập đoàn Bảo hiểm DBV báo cáo đến thời điểm này, hãng đã tiếp nhận 226 vụ tổn thất do bão số 10, trong đó hơn 200 vụ liên quan đến xe cơ giới.

Nguyên nhân chủ yếu là ngập nước (bao gồm thủy kích) chiếm 73%, còn lại 27% do vật thể rơi vào xe. Tổng số tiền bồi thường cho xe cơ giới dự kiến đến hết ngày 2-10 có thể lên tới 8 tỉ đồng, mức bồi thường ước tính cao nhất có thể lên đến 2 tỉ đồng/xe.

So với các đợt bão trước, mức độ ảnh hưởng lần này không kém. Siêu bão Yagi (2024) đã gây thiệt hại 907 vụ, ước tính 13,7 tỉ đồng. Bão số 5 (Kajiki) ghi nhận 169 xe bị ngập nước, khoảng 3,7 tỉ đồng.

Hiện tại, vẫn còn khoảng 10 xe bị ngập sâu, chưa thể di chuyển ra khỏi khu vực bị ngập, điển hình là các trường hợp xe bị ngập toàn bộ tại tầng hầm của một số chung cư. DBV đang phối hợp với ban quản lý tòa nhà xây dựng phương án sử dụng máy bơm công suất lớn, kết hợp các biện pháp kỹ thuật khác để hút nước, đưa xe ra ngoài.

Hãng đã điều động giám định viên từ các địa bàn lân cận đến hỗ trợ hiện trường, phối hợp cùng hệ thống hơn 1.000 garage liên kết tháo rã, vệ sinh, sửa chữa khẩn cấp. Tăng cường hợp tác với các công ty giám định độc lập để bố trí nhân sự tại hiện trường, đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Thiệt hại tài sản do bão số 10

Công ty Bảo hiểm BSH thông tin đến hết ngày 1-10, hãng đã ghi nhận 407 vụ tổn thất (trong đó 23 vụ tổn thất về tài sản – kỹ thuật, 384 vụ tổn thất về xe cơ giới), với tổng giá trị bồi thường dự kiến khoảng 14 tỉ đồng. Các trường hợp thiệt hại nặng đang được rà soát và sẽ được ưu tiên xử lý, tạm ứng chi trả trong thời gian sớm nhất.

Công ty đã kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh, giám định viên có mặt tại hiện trường, hỗ trợ trực tuyến ở vùng bị cô lập, tổng đài trực 24/7 để tiếp nhận thông báo tổn thất, đồng hành cùng khách hàng ngay giữa tâm bão. Đối với khối tài sản – kỹ thuật – hàng hải, giám định viên BSH tập trung kiểm tra các nhà xưởng, công trình và hệ thống kỹ thuật bị ảnh hưởng.

Vẫn tiếp tục rà soát

Nhiều đoàn giám định đã trực tiếp phối hợp cùng chính quyền địa phương và chủ doanh nghiệp rà soát từng hạng mục hư hại như mái tôn bị tốc, dây chuyền máy móc ngập nước, tường nứt do sạt lở. Những hồ sơ có thiệt hại nghiêm trọng được ưu tiên hoàn tất nhanh để khách hàng sớm có căn cứ khôi phục sản xuất.

Các công ty bảo hiểm cho biết những thiệt hại nặng nhất với ô tô trong mùa mưa thường là thủy kích hoặc ngập toàn bộ kéo dài. Với khách hàng không tham gia bảo hiểm thủy kích vẫn được các công ty bảo hiểm chi trả các chi phí cứu hộ, kéo xe, vệ sinh nội thất, hệ thống điện – điện tử, thân vỏ xe. Riêng động cơ bị hỏng do nước lọt vào chỉ được bồi thường nếu có điều khoản bổ sung thủy kích.