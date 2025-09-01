Bí ngô khổng lồ ở Đà Lạt nặng 174 kg, 4 người khiêng ra khỏi vườn

Hàng chục quả bí khác nặng từ 70 kg đến hơn 100 kg cũng được thu hoạch dịp này và có người đặt mua. Anh Quang cho biết đã thử nghiệm trồng giống bí ngô này từ năm 2019. Đến nay sau nhiều năm nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm, vườn nhà anh đã cho ra kết quả khả quan với quả bí nặng 174 kg.