VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Bí ngô khổng lồ ở Đà Lạt nặng 174 kg, 4 người khiêng ra khỏi vườn

Nhật Đăng -

01/09/2025 12:27

(NLĐO) - Vườn bí ngô khổng lồ của anh Nguyễn Nhật Quang ở phường Cam Ly - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho ra quả bí nặng 170 kg cùng nhiều quả khác trên dưới 100 kg.

Video liên quan

Lâm Đồng trả lời kiến nghị liên quan dự án từng bị Bộ Công an kiểm tra

Lâm Đồng trả lời kiến nghị liên quan dự án từng bị Bộ Công an kiểm tra

Thời sự 29/08/2025

Quả bí ngô khổng lồ 80kg

Thời sự 31/08/2011
Ngắm bí ngô khổng lồ ở Đà Lạt sẵn sàng cho lễ Halloween

Ngắm bí ngô khổng lồ ở Đà Lạt sẵn sàng cho lễ Halloween

Kinh tế 18/10/2019
- Ảnh 1.

Những ngày qua, anh Nguyễn Nhật Quang (ngụ phường Cam Ly - Đà Lạt) cho biết đã thu hoạch những quả bí ngô khổng lồ trong vườn và gửi đi các tỉnh thành cho các đối tác đặt mua.

- Ảnh 2.

Vườn bí ngô của anh Quang nhiều năm nay cho ra những quả bí ngô khổng lồ nổi tiếng ở Đà Lạt, thường được các điểm du lịch khắp cả nước đặt mua để trưng bày trong các dịp đặc biệt.

- Ảnh 3.

Trong dịp này, anh Quang cho thu hoạch hàng chục quả bí ngô khổng lồ có cân nặng từ 70 - 170 kg, có quả rất nặng phải huy động 4 người cùng khiêng mới di chuyển được quả bí ra khỏi vườn.

- Ảnh 4.

Những quả bí ngô thu hoạch được tập kết về sân để cân, xử lý bề mặt, vệ sinh sạch sẽ

- Ảnh 5.

Trong đợt thu hoạch, trang trại của anh Quang thu được quả bí ngô lớn nhất từ trước đến nay, nặng 174 kg

- Ảnh 6.

Chiều dài quả bí (khi đặt nằm ngang) là 0,9 m và chu vi nơi to nhất là 2,8 m. Chủ vườn cho rằng đây là quả bí ngô lớn nhất từ trước đến nay ở vườn. Quả bí ngô lớn nhất từng được ghi nhận chỉ nặng hơn 126 kg, thu hoạch vào năm 2019.

- Ảnh 7.

Hàng chục quả bí khác nặng từ 70 kg đến hơn 100 kg cũng được thu hoạch dịp này và có người đặt mua. Anh Quang cho biết đã thử nghiệm trồng giống bí ngô này từ năm 2019. Đến nay sau nhiều năm nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm, vườn nhà anh đã cho ra kết quả khả quan với quả bí nặng 174 kg.

- Ảnh 8.

Cuống quả bí ngô khổng lồ to hơn cổ tay người lớn.

- Ảnh 9.

Những quả bí sẽ được xử lý kĩ thuật để tăng thời gian trưng bày trước khi đóng gói gửi đến khách hàng.

- Ảnh 10.

Quả bí nặng 170 kg được đóng gói cẩn thận khi gửi đi Đà Nẵng

- Ảnh 11.

Kích cỡ vượt trội của những quả bí ngô khổng lồ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo