Lâm Đồng trả lời kiến nghị liên quan dự án từng bị Bộ Công an kiểm tra

Ngày 29-8, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản trả lời các kiến nghị của chủ đầu tư về việc cho phép tiếp tục triển khai dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP Phan Thiết (nay là phường Tiến Thành), tên thương mại là Hamubay.

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, dự án trên đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận xử lý. Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị khắc phục. Trong đó, đã khắc phục 6 kiến nghị; còn lại 5 kiến nghị đang tiếp tục khắc phục.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, phải chờ ý kiến thống nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tiến Thành rà soát, xem xét xử lý.

Bộ Công an kiểm tra thực địa dự án Hamubay năm 2022

Trước đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải kiến nghị được tiếp tục triển khai dự án Hamubay; hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp là 336 tỉ đồng; kiến nghị phường Tiến Thành phối hợp với nhà đầu tư di dời tàu thuyền, chống tái lấn chiếm đất đã được đền bù ở khu vực phía Bắc đường Trương Văn Ly.

Hamubay là một trong 4 dự án mà công dân Bình Thuận có đơn tố cáo gửi đến Thanh tra Chính phủ về việc UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tháng 2-2025, sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận nội dung đơn tố giác của các công dân đối với 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Ngọc Hai, ông Lê Tuấn Phong - và một số cá nhân tại các sở ngành liên quan về hành vi vi phạm pháp luật trong việc giao đất không thông qua đấu giá, xê dịch vị trí xây kè, cho doanh nghiệp hưởng lợi 200 tỉ đồng tại dự án Hamubay..., là không có căn cứ.

Vì lẽ đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác của công dân tại dự án Hamubay.