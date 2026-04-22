Ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung phụ nữ: Cúi đầu xin lỗi, ồn ào có lắng xuống?

Mới đây, ca sĩ Trung Quân Idol trở thành tâm điểm chú ý khi bị một người dùng mạng xã hội đăng bài tố anh có hành vi hành hung phụ nữ.

Cụ thể, sáng 21-4, bác sĩ CKII Phạm Minh Trường chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về việc ca sĩ Trung Quân Idol hành hung vợ mình (bác sĩ Nguyễn Linh Thùy).

Bác sĩ Trường cho biết trong lúc vợ anh ngồi với một nhóm đồng nghiệp, ca sĩ Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của vợ anh, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng không được đồng ý.

Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ anh về, ca sĩ Trung Quân Idol chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ anh khiến cô bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần.

Vụ việc xảy ra ở địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TPHCM vào rạng sáng 21-4.

Công an phường Sài Gòn đang xác minh, xử lý vụ việc.