Vì sao ca sĩ Trung Quân Idol đăng lời xin lỗi rồi lại xóa sau 10 phút?

Video xin lỗi của ca sĩ Trung Quân Idol

"Tôi là Trung Quân. Làm phiền mọi người nhiều vì thông tin không hay của Quân suốt mấy ngày qua. Quân thành thật hối hận và biết lỗi, xin cúi đầu nhận lỗi cùng bạn Thuỳ và anh Phạm Minh Trường cùng gia đình. Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua.

Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác Thuỳ dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ. Quân cũng xin gởi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả vì đã chiếm không gian mạng của mọi người bằng những điều tiêu cực. Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Nguyễn Linh Thuỳ" - Trung Quân chia sẻ.

Trước đó, ca sĩ Trung Quân Idol từng chia sẻ lời xin lỗi trên trang cá nhân sau khi sự việc diễn ra nhưng sau đó 10 phút, anh đã xóa lời xin lỗi.

Chia sẻ về lý do xóa lời xin lỗi sau 10 phút, ca sĩ Trung Quân Idol nói: "Quân xin phép gỡ bài xin lỗi trước đây đã đăng để đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bạn Nguyễn Linh Thuỳ. Quân xin cám ơn bác sĩ Thuỳ đã dành thời gian gặp và cho Quân nói lời xin lỗi trực tiếp vì sự cố vô ý xảy ra.

