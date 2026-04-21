Công an phường Sài Gòn xác minh vụ ca sĩ Trung Quân Idol đánh phụ nữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an phường Sài Gòn xác minh vụ ca sĩ Trung Quân Idol đánh phụ nữ

Anh Vũ

(NLĐO) - Ca sĩ Trung Quân Idol bị tố đánh phụ nữ là bác sĩ. Sau vụ việc, trên mạng xã hội, ca sĩ Trung Quân cũng bày tỏ lời xin lỗi.

Ngày 21-4, Công an phường Sài Gòn, TPHCM đang xác minh, xử lý vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị tố "đánh phụ nữ. Thông tin trước đó được lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường Sài Gòn xác minh vụ ca sĩ Trung Quân Idol đánh phụ nữ - Ảnh 1.

Vết thương trên người bác sĩ Nguyễn Linh Thuỳ.

Trước đó, sáng cùng ngày, bác sĩ CKII Phạm Minh Trường chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nội dung ca sĩ Trung Quân Idol đánh vợ mình (bác sĩ Nguyễn Linh Thùy). Bác sĩ Trường cho biết khi cùng vợ ngồi với một nhóm đồng nghiệp (là các bác sĩ) tham dự một buổi tiệc, Trung Quân cũng có mặt tại đó.

"Trung Quân có tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của Thùy, đề nghị người này tiếp tục ở lại chơi, nhưng bác sĩ này không đồng ý. Sau khi các đồng nghiệp cùng bác sĩ này đưa vợ tôi về, Trung Quân chạy theo và có hành vi mất kiểm soát, hành hung vợ tôi, khiến cô ấy bị thương ở mặt, tay và hoảng loạn tinh thần", bác sĩ Phạm Minh Trường viết.

Vụ việc xảy ra ở địa chỉ 26 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn vào rạng sáng 21-4.

Tối cùng ngày, Ca sĩ Trung Quân đã có những chia sẻ quanh việc "đánh phụ nữ" gây bão mạng những giờ qua.

Cụ thể, viết trên trang cá nhân, Trung Quân Idol viết: "Tôi là Trung Quân. Hôm nay Quân nhận được nhiều câu hỏi về vụ việc đáng tiếc xảy ra tối qua với bạn Thùy. Đầu tiên Trung Quân xin cúi đầu nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn Thùy và gia đình bạn Thùy vì sự cố đáng tiếc đêm qua. Quân xin được chia sẻ về vụ việc như sau: Nhóm của Quân và nhóm của bạn Thùy gặp nhau tại một nhà hàng tối qua.

Trước đây, Quân và bạn Thùy cùng anh Trường (chồng bạn Thuỳ) cũng đã nhiều lần có dịp gặp gỡ và biết nhau. Trong lúc ra về, do sử dụng nhiều đồ uống có cồn nên tôi đã vô ý có hành vi không phù hợp với bạn Thuỳ. Hành động của tôi là sai hoàn toàn. Tôi không có bất kỳ lời biện minh nào cho hành động này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc gây ra tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận.

Tôi xin cam đoan đây không phải là hành động cố ý có chủ đích hay có vấn đề cá nhân gì với bạn Thuỳ. Sau khi sự cố xảy ra tôi có ngồi cùng bạn Thùy để xin lỗi và xem xét vết thương. Sau khi nhận được lời đồng ý của bạn Thuỳ, tôi mới ra về và hẹn bạn Thùy hôm sau sẽ gặp để có thể gửi lời xin lỗi chính thức tới bạn.

Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những sai lầm mình đã gây ra và sẽ nghiêm túc khắc phục, bồi thường, cũng như đối diện với mọi trách nhiệm liên quan. Tôi cũng đã nhận được một bài học lớn và sâu sắc về việc sử dụng thức uống có cồn và những hệ quả xấu khi không làm chủ được hành vi.

Tôi thật sự ân hận và xin được cúi đầu xin lỗi một lần nữa đến bạn Thùy và gia đình.

Quân xin tạm dừng mọi hoạt động của mình trong thời gian này để được đến gặp tận nơi xin lỗi bạn Thùy cùng gia đình.

Tôi chân thành xin lỗi quý anh chị, bạn bè, khán giả và các đối tác vì đã khiến mọi người phiền lòng. Thành thật xin lỗi".

Tin liên quan

Nguyễn Trung Quân bị phạt 18 năm tù

Nguyễn Trung Quân bị phạt 18 năm tù

(NLĐ)- Sau gần một tháng xét xử, ngày 3-9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 87 năm tù đối với các bị cáo trong vụ lừa đảo qua mạng Colony. Trong đó, Nguyễn Trung Quân - chủ mưu - lãnh 18 năm tù

Trò đùa của Trung Quân Idol và Bùi Lan Hương thật sự không vui đâu!

(NLĐO) -Từng bị xếp vào danh mục ca khúc thảm họa nhưng nay "Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông" được Trung Quân Idol, Bùi Lan Hương và Neko Lê chọn cover.

"Thánh mưa" Trung Quân chọn sống chậm

(NLĐO)- Ca sĩ Trung Quân khẳng định âm nhạc của anh lúc này không cần chứng minh điều gì nữa.

ca sĩ Trung Quân mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo