Công an phường Sài Gòn xác minh vụ ca sĩ Trung Quân Idol đánh phụ nữ

Tối cùng ngày, Ca sĩ Trung Quân đã có những chia sẻ quanh việc "đánh phụ nữ" gây bão mạng những giờ qua.

Cụ thể, viết trên trang cá nhân, Trung Quân Idol viết: "Tôi là Trung Quân. Hôm nay Quân nhận được nhiều câu hỏi về vụ việc đáng tiếc xảy ra tối qua với bạn Thùy. Đầu tiên Trung Quân xin cúi đầu nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn Thùy và gia đình bạn Thùy vì sự cố đáng tiếc đêm qua. Quân xin được chia sẻ về vụ việc như sau: Nhóm của Quân và nhóm của bạn Thùy gặp nhau tại một nhà hàng tối qua.

Trước đây, Quân và bạn Thùy cùng anh Trường (chồng bạn Thuỳ) cũng đã nhiều lần có dịp gặp gỡ và biết nhau. Trong lúc ra về, do sử dụng nhiều đồ uống có cồn nên tôi đã vô ý có hành vi không phù hợp với bạn Thuỳ. Hành động của tôi là sai hoàn toàn. Tôi không có bất kỳ lời biện minh nào cho hành động này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc gây ra tổn thương cho người khác là điều không thể chấp nhận.

Tôi xin cam đoan đây không phải là hành động cố ý có chủ đích hay có vấn đề cá nhân gì với bạn Thuỳ. Sau khi sự cố xảy ra tôi có ngồi cùng bạn Thùy để xin lỗi và xem xét vết thương. Sau khi nhận được lời đồng ý của bạn Thuỳ, tôi mới ra về và hẹn bạn Thùy hôm sau sẽ gặp để có thể gửi lời xin lỗi chính thức tới bạn.

Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những sai lầm mình đã gây ra và sẽ nghiêm túc khắc phục, bồi thường, cũng như đối diện với mọi trách nhiệm liên quan. Tôi cũng đã nhận được một bài học lớn và sâu sắc về việc sử dụng thức uống có cồn và những hệ quả xấu khi không làm chủ được hành vi.

Tôi thật sự ân hận và xin được cúi đầu xin lỗi một lần nữa đến bạn Thùy và gia đình.

Quân xin tạm dừng mọi hoạt động của mình trong thời gian này để được đến gặp tận nơi xin lỗi bạn Thùy cùng gia đình.

Tôi chân thành xin lỗi quý anh chị, bạn bè, khán giả và các đối tác vì đã khiến mọi người phiền lòng. Thành thật xin lỗi".