Camera an ninh bắt trọn khoảnh khắc đối tượng đi ô tô nhanh tay trộm chó ở Tây Ninh

Ngày 25-11, Công an xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh đang xác minh, điều tra vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng đi ô tô thực hiện hành vi trộm chó. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24-11, trên tuyến đường thuộc ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, camera an ninh của người dân ghi lại hình ảnh một con chó từ trong nhà chạy ra đứng bên lề đường. Ngay lúc này, một ô tô màu trắng loại 7 chỗ, biển số 62A-12368, bật đèn sáng chạy tới và dừng lại.

Từ hình ảnh camera cho thấy, một người đàn ông ngồi ghế sau ô tô mở cửa bước xuống thực hiện hành vi bắt trộm chó.

Phát hiện tiếng chó sủa bất thường, chủ nhà lập tức chạy ra tri hô nên đối tượng nhanh chóng ôm con chó rồi leo lên ô tô, tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Theo chủ nhà, người đàn ông đã sử dụng một vật dụng để bắn con chó nặng khoảng 10kg trước khi ôm chó lên xe tẩu thoát.

Ngay sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an xã Thuận Mỹ và cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera để phục vụ công tác điều tra.

Công an xã Thuận Mỹ đang tiếp tục xác minh biển số, nhận diện đối tượng và phương tiện liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.