Pháp luật

Nhóm trộm chó manh động, dùng vỏ chai thủy tinh và ớt bột chống trả người truy bắt

Tuấn Minh

(NLĐO)- Khi bị phát hiện, truy bắt, nhóm trộm chó ở Thanh Hóa sẵn sàng sử dụng ớt bột, vỏ chai thủy tinh thủ trong người để chống trả

Ngày 19-11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng làm rõ hành vi trộm chó, tiêu thụ sản phẩm trộm cắp, gồm: Lê Đình Trọng (SN 1991); Lê Bá Hùng (SN 1978) và Lê Hữu Trình (SN 1992, cùng ngụ xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa); Trịnh Văn Tiến (SN 1976; ngụ xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Bắt 4 đối tượng trong ổ nhóm trộm chó manh động - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong đường dây trộm chó và tang vật. Ảnh Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, trên địa bàn các phường Đông Quang, Hoằng Hóa, Hoằng Giang, Hoằng Phú, Hoằng Lộc, Hoằng Lưu và các phường Hàm Rồng, Hạc Thành, Đông Tiến, Đông Sơn… xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp chó của người dân.

Qua điều tra, xác minh, các đối tượng thường hoạt động vào đêm khuya, từ khoảng 0 giờ đến 5 giờ sáng. Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi và manh động. Chúng thường sử dụng thòng lọng để thực hiện hành vi trộm cắp chó, thậm chí dùng kìm cắt sắt để phá hàng rào, phá cửa, bắt trộm cả chó được nuôi nhốt trong chuồng.

Khi bị lực lượng chức năng và người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng sử dụng ớt bột, vỏ chai thủy tinh để chống trả quyết liệt.

Bắt 4 đối tượng trong ổ nhóm trộm chó manh động - Ảnh 2.

Hình ảnh camera ghi lại 2 đối tượng trộm chó manh động

Huy động lực lượng đấu tranh, đêm 12-11, Công an phường Đông Quang đã phối hợp bắt giữ Lê Đình Trọng và Lê Hữu Trình đang trộm chó. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Lê Bá Hùng, Trịnh Văn Tiến.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp chó, gà tại các địa bàn khác nhau. Toàn bộ số chó, gà trộm cắp được bọn chúng đều đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ việc hiện đã được Công an phường Đông Quang bàn giao cho Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, xử lý.

    Thông báo