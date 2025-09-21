Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

Ngày 21-9, thượng tá Nguyễn Thành Trung - Trưởng Công an xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh - cho biết đang điều tra, truy bắt nghi phạm trong vụ bắt trộm chó xảy ra trên địa bàn.

Chiếc ô tô bị 2 kẻ trộm chó đập phá hư hỏng phần đầu

2 kẻ trộm chó đã vứt lại tang vật rồi bỏ chạy

Chiếc ô tô bị 2 kẻ trộm chó đập phá

Trước đó, khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, người dân trên địa bàn xã Hòa Khánh phát hiện 2 kẻ trộm chó nên đã tri hô, đuổi bắt. Trong quá trình tham gia, một người dân dùng ô tô hỗ trợ truy bắt các đối tượng.

Bị bủa vây, 2 kẻ trộm chó đã dùng dao chống trả quyết liệt và đập phá ô tô, sau đó vứt lại tang vật và công cụ gây án rồi tiếp tục bỏ chạy.

Trên đường trốn chạy, 2 kẻ trộm chó đã dùng dao uy hiếp để cướp chiếc xe máy của một người dân đi đường. Chạy được hơn 5km, 2 kẻ trộm đã bỏ lại xe máy rồi tiếp tục trốn thoát.