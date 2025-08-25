VIDEO
image

Cận cảnh bão số 5: Dự báo tàn phá kinh hoàng, miền Trung oằn mình chống bão

Nhóm phóng viên -

25/08/2025 14:16

Bão số 5 (Kajiki) mạnh cấp 14, giật cấp 16 với sức tàn phá tương tự bão Yagi đang áp sát vùng biển từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị và sẽ đổ bộ chiều nay 25-8.

Video liên quan

Trước giờ "G" bão số 5 Kajiki đổ bộ, mưa trắng trời, cây đổ, gió giật mạnh

Thời sự 25/08/2025
Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài

Thời sự 25/08/2025
Hỏa tốc yêu cầu người dân không ra đường, cấm đường tạm thời để ứng phó bão số 5

Thời sự 25/08/2025
CLIP: Biển dậy sóng, hàng nghìn tàu thuyền chen chúc tránh bão số 5 (Kajiki)

Xã hội 25/08/2025

 

