Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 12 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 85 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 65 km về phía Đông và cách Bắc Quảng Trị khoảng 135 km về phía Đông Đông Bắc.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất quanh tâm bão đạt cấp 13 (tương đương 134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Như vậy, tốc độ di chuyển chậm hơn so với thời điểm đầu giờ sáng nay 25-8.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo sau 3-4 tiếng nữa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ ghi nhận gió mạnh cấp 12, thậm chí có nơi cấp 13.

Dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh và Nghệ An sau 15 giờ chiều nay. Sức gió mạnh nhất, nguy hiểm nhất là quanh tâm bão với phạm vi bán kính 100 km, với cường độ cấp 12, giật cấp 14-15 ở khu vực phía Bắc Hà Tĩnh, Nghệ An và Nam Thanh Hóa.

Theo hướng di chuyển của bão số 5, ông Khiêm cho biết gió phần phía Nam tác động yếu hơn phía Bắc, nên các tỉnh thành phía Nam của hoàn lưu bão như TP Huế, tỉnh Quảng Trị, phía Nam của Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nhẹ hơn với cường độ gió mạnh cấp 6-8, giật trên cấp 9.

Qua phân tích ảnh mây vệ tinh, các chuyên gia thấy dấu hiệu hệ thống cấu trúc mây khả năng suy giảm về mặt cường độ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật cường độ bão, bước đầu dự báo 1-2 tiếng tới, bão số 5 có thể giảm cường độ từ cấp 14 xuống 13. Đây là tin đáng mừng, bởi với cường độ mạnh cấp 14, khi tác động đến đất liền sẽ khiến nhiều cơ sở hạ tầng, nhà cửa có nguy cơ nguy hại rất lớn" - ông Khiêm chia sẻ.

Bão số 5 gây mưa lớn ở miền Trung có nơi trên 700 mm

Tuy nhiên, ông Khiêm lưu ý ngay cả khi bão giảm cường độ, thì tác động, cấp độ rủi ro vẫn rất nguy hiểm. Gió cấp 12 thì gần như nhà cấp 4 không kiên cố sẽ bị tốc, gãy cây cột điện, hạ tầng hư hỏng. Nếu trong vùng gió cấp 10 trở lên thì người dân tuyệt đối không đi ra ngoài đường, tránh trú ở nhà thiếu kiên cố.

Đáng chú ý, khi tốc độ di chuyển của bão chậm lại, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết thời gian tác động của hoàn lưu bão sẽ lâu hơn, cần đề phòng gió trong 6 -10 tiếng đồng hồ. Do vậy, chỉ khi có bản tin cuối cùng về cơn bão, thì mới hết gió; và sau đó còn là cảnh báo mưa, lũ quét.

Về mưa, từ sáng 25-8 đến hết ngày 26-8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến TP Huế sẽ có mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến 100-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 200 mm/3 giờ, có thể gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương.