CLIP: Biển dậy sóng, hàng nghìn tàu thuyền chen chúc tránh bão số 5 (Kajiki)

Quảng Trị: Hơn 8.700 tàu thuyền vào nơi an toàn trước bão số 5

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến sáng 25-8, toàn bộ 8.725 phương tiện với 24.198 lao động của tỉnh đã rời khỏi vùng nguy hiểm, vào nơi trú bão an toàn. Hiện chỉ còn 14 tàu cá với 72 lao động hoạt động ở vùng biển phía Nam, gồm 10 tàu tại Quảng Ngãi (42 lao động) và 4 tàu ở khu vực Lâm Đồng - Cà Mau (30 lao động).

Trong số này, 8.711 tàu cá với hơn 24.100 lao động đang neo đậu tại các âu thuyền, bến truyền thống dọc sông và ven biển; 578 tàu ngoại tỉnh với hơn 3.200 lao động cũng trú tránh tại Quảng Bình. Các cảng hàng hóa hiện tiếp nhận 59 tàu với 272 thuyền viên, gồm Cảng Gianh 39 tàu, Hòn La 10 tàu, Cửa Việt 10 tàu cùng 4 xà lan.

Toàn bộ phương tiện đã được thông tin về bão, công tác quản lý và hướng dẫn neo đậu được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an toàn tài sản và giữ gìn trật tự tại khu vực.