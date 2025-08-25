HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

CLIP: Biển dậy sóng, hàng nghìn tàu thuyền chen chúc tránh bão số 5 (Kajiki)

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hàng nghìn tàu thuyền Quảng Trị đã dồn về cảng Gianh, cửa Roòn và các bến neo đậu tránh bão số 5. Gió giật, sóng lớn khiến ngư dân căng mình giữ tàu.

VIDEO: Biển dậy sóng, hàng nghìn tàu thuyền chen chúc tránh bão số 5 (Kajiki) - Hoàng Phúc

Sáng 25-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại các khu neo đậu tàu thuyền ở Quảng Trị và ghi nhận cảnh hàng nghìn ngư dân thức trắng đêm chằng néo, căng mình giữ tàu giữa sóng gió dữ dội.

Theo ghi nhận, hàng nghìn tàu thuyền Quảng Trị đã dồn về cảng Gianh, cửa Roòn và nhiều bến tại các khúc sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông Loan… để neo đậu để tránh bão số 5. Gió giật liên hồi, sóng lớn đánh mạnh khiến ngư dân phải túc trực liên tục, không rời boong tàu.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Tại khu neo đậu cảng Gianh (xã Bắc Trạch), hàng trăm tàu cá chen chúc trú tránh từ 2-3 ngày trước, khi có thông báo bão lớn đổ bộ. Sáng nay, khi gió mỗi lúc một mạnh, mặt nước trong âu cảng cuộn sóng, từng con tàu chao đảo dữ dội, thân gỗ va vào nhau phát ra những tiếng kèn kẹt.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Dọc cầu cảng, nhiều nhóm ngư dân dùng gậy chống, dây chằng gia cố thêm khi sóng lớn bất ngờ tràn vào. Tiếng gió rít, sóng vỗ, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng hô gọi nhau tạo nên không khí căng thẳng trước giờ bão đổ bộ

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 3.

Dù đã neo đậu kỹ lưỡng, nhưng ngư dân ai nấy vẫn thấp thỏm, ánh mắt liên tục hướng ra cửa biển Gianh dõi theo diễn biến mưa bão.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 4.

Từng chiếc tàu cá san sát bên nhau tại cảng Gianh, tiếng máy nổ xen lẫn tiếng người hô gọi rộn ràng chống bão.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 5.

Tại bến thuyền cửa Roòn (xã Hòa Trạch), hàng trăm tàu cá đã dồn về neo đậu, ken kín cả một khúc sông. Phía trong cầu Roòn, âu thuyền chật đặc tàu lớn nhỏ, chen chúc sát nhau.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 6.

Ngư dân xã Cảnh Dương hối hả buộc chằng từng sợi dây neo chiếc thùng, trong tiết trời mưa to gió lớn

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 7.

Nhiều ngư dân neo lại chiếc thúng trong tiết trời mưa to gió lớn

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 8.

Ở bến thuyền Cảnh Dương lân cận, tình cảnh cũng tương tự, dây neo chằng chéo vào bờ, cọc sắt và cả những con tàu bên cạnh để giảm va đập. Trên boong, ngư dân đi lại liên tục, kiểm tra từng mối dây và thay mới những sợi đã sờn.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 9.

Từng con sóng lớn vỗ ầm ầm vào mạn thuyền, ngư dân ở bến Roòn gấp rút chằng dây neo cho chắc chắn.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 10.

Hàng trăm tàu cá chen chúc tại bến Roòn, ngư dân tất bật neo buộc tàu để chống chọi với cơn bão số 5.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 11.

"Mấy hôm nay anh em thay nhau túc trực ngày đêm, chỉ cần lơ là một chút là sóng có thể cuốn bật tàu ra ngoài" – một lão ngư ở Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, nói.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 12.

Dọc bến, không khí khẩn trương, căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm giữ bằng được tài sản sau những chuyến biển dài ngày.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 13.

Nước sông Roòn dâng cao, dòng chảy siết khiến tàu thuyền chòng chành, ngư dân càng thêm vất vả giữ tàu.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 14.

Cảng Roòn chật cứng tàu thuyền, người dân ngồi co ro trên boong tàu giữa tiếng gió rít từng hồi.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 15.

Những sợi dây neo dày, kéo căng như sắp đứt, được ngư dân gia cố thêm nhiều lớp tại bến Roòn.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 16.

Ngư dân chạy xe ra cửa sông mang theo sợi dây neo để gia cố thêm chiếc tàu của mình đang neo đậu tại bến Roòn.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 17.

Chiều 25-8, nhiều ngư dân vẫn thay phiên nhau kiểm tra từng mối buộc tàu ở bến Roòn.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 18.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 19.

Ngư dân trải bạt, căng lưới che chắn trên khoang tàu, đề phòng mưa lớn tạt vào gây hư hỏng ngư cụ.

Biển dậy sóng , hàng nghìn tàu thuyền tránh bão số 5 tại Quảng Trị - Ảnh 20.

Hàng trăm tàu cá chen chúc tại bến Roòn, ngư dân tất bật neo buộc tàu để chống chọi với cơn bão số 5.


Quảng Trị: Hơn 8.700 tàu thuyền vào nơi an toàn trước bão số 5

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến sáng 25-8, toàn bộ 8.725 phương tiện với 24.198 lao động của tỉnh đã rời khỏi vùng nguy hiểm, vào nơi trú bão an toàn. Hiện chỉ còn 14 tàu cá với 72 lao động hoạt động ở vùng biển phía Nam, gồm 10 tàu tại Quảng Ngãi (42 lao động) và 4 tàu ở khu vực Lâm Đồng - Cà Mau (30 lao động).

Trong số này, 8.711 tàu cá với hơn 24.100 lao động đang neo đậu tại các âu thuyền, bến truyền thống dọc sông và ven biển; 578 tàu ngoại tỉnh với hơn 3.200 lao động cũng trú tránh tại Quảng Bình. Các cảng hàng hóa hiện tiếp nhận 59 tàu với 272 thuyền viên, gồm Cảng Gianh 39 tàu, Hòn La 10 tàu, Cửa Việt 10 tàu cùng 4 xà lan.

Toàn bộ phương tiện đã được thông tin về bão, công tác quản lý và hướng dẫn neo đậu được triển khai nghiêm túc, bảo đảm an toàn tài sản và giữ gìn trật tự tại khu vực.


Tin liên quan

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, gió bắt đầu mạnh lên

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, gió bắt đầu mạnh lên

(NLĐO) - Ảnh hưởng bởi bão số 5 (Kajiki), tại Hà Tĩnh, mưa lớn kèm theo gió đang mạnh lên. Quảng Trị sơ tán hơn 4.000 người.

Bão số 5 giật cấp 17 đang lao nhanh vào Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị với tốc độ 20 km/giờ

(NLĐO) - Bão số 5 giữ cường độ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17, áp sát miền Trung.

Quảng Trị: Lật đò giữa hồ Bàu Sen, một người phụ nữ tử vong

(NLĐO) - Đò lật giữa hồ Bàu Sen (Quảng Trị) trưa 24-8 khiến một phụ nữ 51 tuổi tử vong, người đi cùng may mắn thoát nạn.

bão số 5 tàu thuyền tránh bão Quảng Trị ứng phó bão số 5 tin bão mới nhất bão Kajiki tình hình tàu thuyền ngư dân lo lắng
