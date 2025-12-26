VIDEO
image

Cận cảnh những mặt bằng "ngàn đô" dịp cuối năm ở TP HCM

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi

(NLĐO) - Hàng loạt mặt bằng tại các tuyến đường "đắt xắt ra miếng" ở TPHCM như Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... đang đóng cửa với chi chít biển rao thuê

Ghi nhận vào những ngày cuối tháng 12, dọc theo nhiều tuyến đường sầm uất của phường Sài Gòn và phường Xuân Hòa, có khá nhiều căn nhà mặt tiền treo bảng "Cho thuê nhà nguyên căn", "Cho thuê mặt bằng" dán chồng chéo lên nhau.

Mặt bằng kinh doanh ngàn đô tại TPHCM ế ẩm cuối năm - Ảnh 1.

Dọc theo các tuyến đường huyết mạch của phường Sài Gòn và phường Xuân Hòa những tấm bảng "Cho thuê nhà nguyên căn", "Cho thuê mặt bằng" dán chồng chéo lên nhau.

Tại trục đường Hai Bà TrưngNguyễn Thị Minh Khai, với lưu lượng giao thông khổng lồ, không khó để tìm thấy những mặt bằng có diện tích lớn đang bỏ trống.

Nhiều căn nhà mặt phố cửa khóa im lùm, phía trước bị bôi bẩn bởi sơn vẽ bậy tạo nên một khung cảnh nhếch nhác ngay giữa lòng đô thị sầm uất.

Theo ghi nhận, thời gian qua nhiều thương hiệu từ thời trang, mỹ phẩm đến ăn uống đã ngậm ngùi rút lui vì không gánh nổi chi phí mặt bằng trong bối cảnh sức mua hồi phục chậm.

Tại khu vực đường Trần Quốc Thảo (phường Xuân Hòa), một căn nhà nằm ở vị trí khá đắc địa đang treo bảng cho thuê từ nhiều tuần nay. Qua tìm hiểu, căn nhà này từng là điểm đến của không ít mô hình kinh doanh nhưng đều chịu chung số phận "sớm nở tối tàn".

Mặt bằng kinh doanh ngàn đô tại TPHCM ế ẩm cuối năm - Ảnh 5.

Mặt bằng 1.000 USD tại tại phường Xuân Hòa ế ẩm, đổi chủ liên tục dịp cuối năm

Ông Lê Trung, một người dân sống lâu năm cạnh mặt bằng này cho biết: "Căn nhà đó bỏ trống tầm 1 tháng nay rồi. Trước đó là quán cà phê nhưng chủ trước cũng chỉ trụ được đâu đó tầm trên dưới 1 năm là dọn đồ đi. Giá thuê ở đây nghe đâu tầm 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng/tháng), một con số không hề nhỏ cho diện tích này".

Cũng theo ông Trung, đây không phải là lần đầu tiên mặt bằng này thay tên đổi chủ. "Tính ra phải có đến 3-4 người trước cũng vào đây thuê mở quán cà phê nhưng chẳng ai trụ lại được lâu. Cứ hoạt động được một thời gian, khách khứa không ổn định là lại thấy bảng cho thuê treo lên" - ông Trung nói thêm.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận). Dù là tuyến đường cửa ngõ nối trung tâm với các phường lân cận nhưng hàng loạt mặt bằng tại đây cũng đang rơi vào cảnh ế ẩm kéo dài. Việc kinh doanh khó khăn khiến người thuê không còn mặn mà với việc gia hạn hợp đồng, trong khi các chủ nhà vẫn giữ mức giá cao.

Hàng loạt mặt bằng tại đường Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận) cũng đang rơi vào cảnh ế ẩm kéo dài

Theo các chuyên gia bất động sản, việc mặt bằng bỏ trống dịp cuối năm là một tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng và áp lực chi phí vận hành quá lớn. Thay vì duy trì các cửa hàng vật lý đắt đỏ, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng dịch chuyển sang kinh doanh online hoặc chuyển đến các mặt bằng trong hẻm với chi phí thấp hơn.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình mặt bằng cho thuê tại TPHCM vẫn sẽ tiếp tục trầm lắng. Những bảng biển cho thuê vẫn sẽ là "nốt trầm" trên những tuyến đường sầm uất của thành phố.

    Thông báo