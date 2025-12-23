Vành đai 4 TPHCM: Chạy đua mặt bằng từ năm 2026

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM kế hoạch tổng thể triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của vùng kinh tế phía Nam.

Nút giao đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Vành đai 4

Theo đề xuất, UBND TPHCM được xác định là cơ quan đầu mối theo dõi, điều phối chung toàn bộ dự án. Việc tổ chức thực hiện các dự án thành phần sẽ do TPHCM phối hợp cùng tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh, căn cứ phạm vi tuyến đi qua từng địa phương.

Với các dự án thành phần đầu tư bằng vốn ngân sách, Sở Xây dựng cho biết công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến hoàn tất trong tháng 11, thẩm định và phê duyệt dự án vào tháng 12. Từ tháng 2-2026, các địa phương sẽ triển khai bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Mục tiêu đặt ra là đến tháng 6-2026 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng, nâng lên 90% vào tháng 9-2026 và hoàn tất giải phóng mặt bằng trong năm 2026. Các gói thầu xây lắp thuộc nhóm này dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6-2026 và hoàn thành trong quý I-2028.

Đối với các dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), kế hoạch dự kiến khảo sát, lấy ý kiến nhà đầu tư trước tháng 3-2026; lựa chọn và ký hợp đồng BOT vào tháng 6-2026. Sau đó, công trình sẽ khởi công vào tháng 9-2026 và phấn đấu hoàn thành trong quý II-2028.

UBND TPHCM được giao chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan thống nhất khung tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế chung nhằm bảo đảm tính đồng bộ, chất lượng và mỹ quan toàn tuyến. Đồng thời, các bên sẽ thống nhất đơn giá bồi thường tại khu vực giáp ranh và các nội dung chung liên quan đến dự án PPP để tránh chồng chéo, phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài hơn 200 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 120.400 tỉ đồng. Riêng đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 48 km đã được khởi công từ tháng 6-2025. Tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 312,5 ha, ảnh hưởng đến gần 1.450 hộ dân và tổ chức, trong đó dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 300 trường hợp.

Giai đoạn 1 xây dựng quy mô 4 làn xe cao tốc, song công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 4 được kỳ vọng hình thành trục kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên; rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị và cảng biển. Dự án cũng sẽ tăng cường khả năng kết nối với sân bay Long Thành, các cảng quốc tế, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới về công nghiệp, logistics và đô thị cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.