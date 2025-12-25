TPHCM: Bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe metro

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng (cũ) tại khu B công viên 23 tháng 9 làm điểm giữ xe khách đi tuyến metro số 1.
Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Sở Xây, giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe tạm (đúng giá quy định) để thực hiện trông giữ xe 2 bánh phục vụ hành khách đi tuyến metro số 1 tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng (cũ) thuộc Khu B, Công viên 23 tháng 9.
Thời gian tổ chức bãi giữ xe cho đến khi có chỉ đạo việc thu hồi mặt bằng để khởi công xây dựng công viên hoặc các đề án thí điểm khai thác một số tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng công viên được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thủ tục về đất đai và các quy định có liên quan cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong để triển khai thực hiện tổ chức bãi giữ xe.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành metro số 1, lượng hành khách đi metro rất lớn, tuyến giao thông công cộng sức chở lớn này đã phát huy hiệu quả. Trung bình mỗi ngày có 50.000-60.000 lượt khách; dịp nghỉ lễ, Tết, lượng khách khoảng 110.000 lượt mỗi ngày.
Các bãi xe nhà ga metro thường xuyên quá tải, kín chỗ từ sớm. Vừa qua, công ty có phối hợp điều chỉnh khu vực bãi xe tăng thêm chỗ giữ xe máy.
Tuy nhiên, về lâu dài, lãnh đạo công ty cho rằng hành khách cần tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe ôm công nghệ kết nối với nhà ga.
Bình luận (0)