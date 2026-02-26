VIDEO
Cảnh tượng mua vàng khác lạ giữa hai "ông lớn" ngành vàng tại TPHCM trong ngày vía Thần Tài

Lê Tỉnh -

(NLĐO)- Không khí mua vàng ngày vía Thần Tài tại TPHCM có sự trái ngược khi nơi người mua đội mưa xếp hàng từ sáng sớm, nơi không còn chen lấn như các năm trước

    Thông báo