Kinh tế

TPHCM: Người dân đội mưa từ 3 giờ sáng xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bất chấp trời mưa, nhiều người dân tại TPHCM vẫn đứng xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa để mua vàng ngày vía Thần Tài.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), dù trời TPHCM mưa khá to nhưng từ 3 giờ sáng nay 26-2, nhiều người dân đã có mặt, xếp hàng dài trước tiệm vàng Mi Hồng (nằm ngay khu vực chợ Bà Chiểu) chờ đến giờ mở cửa để mua vàng.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, một số người chọn gọi xe công nghệ để di chuyển nhằm không mất thời gian tìm chỗ gửi xe, mua vàng nhanh hơn.

Người dân đổ xô mua vàng ngày vía Thần Tài

Nhiều người cho biết việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài xuất phát từ quan niệm cầu may mắn, tài lộc và sự thuận lợi trong làm ăn, với mong muốn một năm tiền bạc hanh thông, kinh doanh phát đạt, công việc suôn sẻ.

Đến 6 giờ sáng, cửa hàng Mi Hồng bắt đầu mở cửa. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được mua 1 chỉ vàng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mang vàng đi bán để chốt lời lấy may ngày vía Thần Tài. 

- Ảnh 1.

Người dân đội mưa chờ mua vàng từ sáng sớm trước cửa hàng vàng Mi Hồng

Cảnh xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài từ sáng sớm


- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Hàng trăm người dân đợi xếp hàng vào mua vàng từ sáng sớm

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Cửa hàng vàng tấp nập người mua từ sáng sớm

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

 

Tin liên quan

VIDEO: Hàng trăm người đi xếp hàng mua vàng từ nửa đêm

VIDEO: Hàng trăm người đi xếp hàng mua vàng từ nửa đêm

(NLĐO) - Tại Hà Nội, nhiều người dân xếp hàng từ nửa đêm mùng 10 tháng Giêng (ngày 26-2) để mua vàng, bạc ngày vía Thần Tài.

Giá vàng hôm nay 26-2: Vàng thế giới biến động mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay của thế giới biến động khó lường khi một số nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn và tranh thủ bán chốt lời

Thị trường vàng, bạc tiếp tục nóng

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ nhu cầu và khả năng tài chính trước khi mua vàng, nhất là trong giai đoạn giá biến động mạnh

vàng thế giới Vía Thần Tài gía vàng vàng việt nam
