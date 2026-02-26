TPHCM: Người dân đội mưa từ 3 giờ sáng xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), dù trời TPHCM mưa khá to nhưng từ 3 giờ sáng nay 26-2, nhiều người dân đã có mặt, xếp hàng dài trước tiệm vàng Mi Hồng (nằm ngay khu vực chợ Bà Chiểu) chờ đến giờ mở cửa để mua vàng.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng phương tiện cá nhân, một số người chọn gọi xe công nghệ để di chuyển nhằm không mất thời gian tìm chỗ gửi xe, mua vàng nhanh hơn.

Người dân đổ xô mua vàng ngày vía Thần Tài

Nhiều người cho biết việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài xuất phát từ quan niệm cầu may mắn, tài lộc và sự thuận lợi trong làm ăn, với mong muốn một năm tiền bạc hanh thông, kinh doanh phát đạt, công việc suôn sẻ.

Đến 6 giờ sáng, cửa hàng Mi Hồng bắt đầu mở cửa. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được mua 1 chỉ vàng. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mang vàng đi bán để chốt lời lấy may ngày vía Thần Tài.

Người dân đội mưa chờ mua vàng từ sáng sớm trước cửa hàng vàng Mi Hồng

Cảnh xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài từ sáng sớm





Hàng trăm người dân đợi xếp hàng vào mua vàng từ sáng sớm