Kinh tế

Diễn biến lạ của giá vàng ngày vía Thần Tài

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, một số cửa hàng khách cũng không đông như những năm trước.

Lúc 8 giờ 45 ngày 26-2, đúng vào ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng khác niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào, 185 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm 300.000 đồng, lùi về 181,5 triệu đồng/lượng mua vào, 184,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đây là diễn biến khá bất ngờ của giá vàng trong nước dịp Thần Tài. Bởi thông thường những năm trước, giá vàng thường tăng và duy trì mức cao trong ngày Thần Tài.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước cũng ngược chiều với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 5.192 USD/ounce, tăng khoảng chục USD mỗi ounce so với đầu ngày. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 20,5 triệu đồng mỗi lượng. 

Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 2.

Khách tới mua vàng tại trụ sở công ty SJC ở phường Bàn Cờ, TPHCM lúc 8 giờ sáng ngày Thần Tài

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người xếp hàng mua vàng từ sáng sớm nhưng không có tình trạng chen lấn, quá đông như những năm trước. Cửa hàng của một số thương hiệu vàng lớn còn thông thoáng, khách vào mua vàng số lượng nhiều hơn ngày thường.

Tại trụ sở chính Công ty SJC ở phường Bàn Cờ, TPHCM, khoảng 8 giờ sáng nay, lượng khách tới nhộn nhịp nhưng không quá đông, không phải xếp hàng kéo dài cả tiếng đồng hồ như trước. Mỗi khách được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn trơn SJC nếu dùng tiền mặt; 2 chỉ nếu mua chuyển khoản. Với vàng miếng SJC, mỗi khách được mua tối đa 3 lượng. Riêng vàng may mắn như Kim Mã hoặc Thần Tài, được mua tối đa 2 chỉ/khách.

"Tôi mua 2 chỉ vàng nhẫn trơn lấy may đầu năm, khá bất ngờ là những ngày trước cổng công ty luôn có tình trạng xếp hàng và chờ đợi rất lâu nhưng hôm nay lại thông thoáng" – chị Hạnh Thảo (ngụ phường Gia Định, TPHCM) kể.

Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 3.
Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 4.
Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 5.

Khách tới mua vàng

Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 6.

Tại một số cửa hàng vàng khác ở TPHCM của PNJ, khách tới nhộn nhịp nhưng không quá đông đúc, giao dịch thông thoáng

Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 7.

Khách mua các sản phẩm vàng Thần Tài tại cửa hàng của Ancarat ở TPHCM

Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 8.

Giá vàng sáng nay giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua

Diễn biến bất ngờ của giá vàng ngày vía Thần Tài 2026 - Ảnh 9.

Khách mua vàng chuyển khoản sẽ phải điền đầy đủ thông tin, nếu mua vàng từ 20 triệu đồng trở lên, các cửa hàng bắt buộc chuyển khoản

 

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 26-2: Vàng thế giới biến động mạnh

Giá vàng hôm nay 26-2: Vàng thế giới biến động mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay của thế giới biến động khó lường khi một số nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn và tranh thủ bán chốt lời

Cuối ngày 25-2, giá vàng miếng neo cao, nhiều công ty ra thông báo quan trọng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, các công ty thông báo sẽ mở cửa giao dịch từ sáng sớm ngày vía Thần Tài.

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước cao hơn thế giới tới 21 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp trước vía Thần Tài do sức mua tăng, nới rộng cách biệt với giá thế giới.

