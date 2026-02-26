Diễn biến lạ của giá vàng ngày vía Thần Tài

Lúc 8 giờ 45 ngày 26-2, đúng vào ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng khác niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào, 185 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm 300.000 đồng, lùi về 181,5 triệu đồng/lượng mua vào, 184,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đây là diễn biến khá bất ngờ của giá vàng trong nước dịp Thần Tài. Bởi thông thường những năm trước, giá vàng thường tăng và duy trì mức cao trong ngày Thần Tài.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước cũng ngược chiều với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 5.192 USD/ounce, tăng khoảng chục USD mỗi ounce so với đầu ngày. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 20,5 triệu đồng mỗi lượng.

Khách tới mua vàng tại trụ sở công ty SJC ở phường Bàn Cờ, TPHCM lúc 8 giờ sáng ngày Thần Tài

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người xếp hàng mua vàng từ sáng sớm nhưng không có tình trạng chen lấn, quá đông như những năm trước. Cửa hàng của một số thương hiệu vàng lớn còn thông thoáng, khách vào mua vàng số lượng nhiều hơn ngày thường.

Tại trụ sở chính Công ty SJC ở phường Bàn Cờ, TPHCM, khoảng 8 giờ sáng nay, lượng khách tới nhộn nhịp nhưng không quá đông, không phải xếp hàng kéo dài cả tiếng đồng hồ như trước. Mỗi khách được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn trơn SJC nếu dùng tiền mặt; 2 chỉ nếu mua chuyển khoản. Với vàng miếng SJC, mỗi khách được mua tối đa 3 lượng. Riêng vàng may mắn như Kim Mã hoặc Thần Tài, được mua tối đa 2 chỉ/khách.

"Tôi mua 2 chỉ vàng nhẫn trơn lấy may đầu năm, khá bất ngờ là những ngày trước cổng công ty luôn có tình trạng xếp hàng và chờ đợi rất lâu nhưng hôm nay lại thông thoáng" – chị Hạnh Thảo (ngụ phường Gia Định, TPHCM) kể.

Khách tới mua vàng

Tại một số cửa hàng vàng khác ở TPHCM của PNJ, khách tới nhộn nhịp nhưng không quá đông đúc, giao dịch thông thoáng

Khách mua các sản phẩm vàng Thần Tài tại cửa hàng của Ancarat ở TPHCM

Giá vàng sáng nay giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua