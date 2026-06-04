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Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường

Tác giả: Thi Oanh - Việt Nga -

(NLĐO)- Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được xem là biện pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm rủi ro, hướng tới phát triển bền vững.

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