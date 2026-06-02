Những túi lưới mang thông điệp xanh

Chúng tôi đến xưởng may túi lưới của chị Nguyễn Thị Hồng Ảnh (tổ 1, xã Long Sơn, TPHCM) vừa đúng lúc chị đang giao nhận nguyên liệu lưới vụn. Những tấm lưới vụn từ quá trình may lồng bè… được cuộn tròn ngay ngắn chuẩn bị được tái sử dụng, hình thành một "vòng đời" mới. Ở góc sân, nhân viên đang vệ sinh, giặt sạch những tấm lưới vụn. Trong nhà, tiếng nói cười của chị em thợ may lẫn trong tiếng máy rộn ràng.
Tái chế lưới vụn thành túi lưới "xanh"
Đây là xưởng may của Dự án túi lưới Econet do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (SLP) hỗ trợ máy móc, kỹ thuật, hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh và tạo sinh kế cho nhiều lao động địa phương.
Nguyên liệu là mảnh lưới vụn màu xanh lá - phần bị loại bỏ sau quá trình cắt may lưới đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Sau khi thu gom, lưới được giặt sạch, phơi khô. Từ những tấm lưới thô cứng, các chị em trong xưởng sáng tạo ra rất nhiều mẫu túi từ lưới vụn.
Theo chị Hồng Ảnh, công đoạn cắt, tạo kiểu là khâu quan trọng nhất. Từ đây sẽ cho ra nhiều mẫu mã túi đa dạng như: Túi đi chợ, túi xách, giỏ xách hiện đại, hợp thời trang và cung cấp ra thị trường. Dần dà, qua nghiên cứu thị trường, chị em xưởng của chị Ảnh còn sáng tạo nên các mẫu túi đeo bình nước, túi đựng hành tỏi, túi đi chơi, đi du lịch, túi đựng vợt pickleball, túi đựng laptop; túi dành cho thú cưng...
Mỗi sản phẩm đều mang tính ứng dụng cao, phù hợp nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Với 5 nhân viên, trung bình mỗi tháng xưởng chị Ánh may được gần 200 túi, thu nhập mỗi người khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Ban đầu sản phẩm túi lưới của chị Hồng Ảnh chỉ được tiêu thụ trong phạm vi nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhờ tính tiện dụng, bền và thân thiện với môi trường, sản phẩm dần được biết đến rộng rãi hơn. Thông qua các hội chợ xanh, triển lãm môi trường, sản phẩm túi lưới cơ sở chị Ảnh đã tiếp cận với du khách quốc tế và các doanh nghiệp. Nhiều khách hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan tìm mua như một sản phẩm mang thông điệp sống xanh.
Là một trong 5 người thợ của xưởng, chị Cái Thị Trúc chia sẻ, công việc may túi lưới không những tạo công ăn việc làm giúp chị có thêm nguồn thu, chủ động thời gian chăm sóc con cái và làm việc gia đình mà còn là việc làm ý nghĩa trong tái chế rác thải. "Tái sinh lưới vụn để giảm bớt gánh nặng cho môi trường là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã làm được. Khi mỗi người cùng ý thức tái chế, tái sử dụng thì môi trường sẽ xanh hơn" - chị Trúc nói.
Lan tỏa ý nghĩa thông điệp xanh
Chị Đoàn Y Bình, nhân viên Phòng Công tác xã hội LSP, phụ trách dự án túi lưới Econet, cho biết xã Long Sơn vốn có nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản phổ biến, lưới vụn thải ra nhiều, trở thành gánh nặng cho môi trường vì lưới khó phân hủy.
Từ thực tế này, từ tháng 8 đến 10-2025, LSP hỗ trợ tìm hiểu, thử nghiệm may mẫu sản phẩm cho 1 hộ kinh doanh và 5 công nhân. LSP tài trợ nguyên liệu, máy móc và thiết bị may với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau khi thử nghiệm thành công, từ tháng 10-2025 đến nay, các sản phẩm túi lưới mang tên Econet chính thức bán ra thị trường.
Theo ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, mục tiêu của dự án túi lưới Econet không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm tái chế có giá trị cao hơn mà còn hướng đến giảm rác thải nhựa, lan tỏa lối sống xanh. Dự án hỗ trợ nâng cao tay nghề, mở ra cơ hội việc làm, giúp phụ nữ địa phương có thêm thu nhập ổn định, linh hoạt.
Về góc độ chính quyền địa phương, bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn bày tỏ từ những mảnh lưới vụn - rác thải khó phân hủy, chúng được "tái sinh" thành những sản phẩm hữu ích, góp phần mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn và sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ. Những sản phẩm được sáng tạo từ đôi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây cũng trở thành quà tặng đặc trưng của xã dành cho bạn bè, du khách gần, xa mỗi lần đến xã Long Sơn.
