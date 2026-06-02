HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Những túi lưới mang thông điệp xanh

Tác giả: Cát Tiên

(NLĐO)- Từ những mảnh lưới vụn bỏ đi, một dự án tại xã Long Sơn, TPHCM tạo ra sản phẩm tái chế, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và mở sinh kế cho người dân.

Chúng tôi đến xưởng may túi lưới của chị Nguyễn Thị Hồng Ảnh (tổ 1, xã Long Sơn, TPHCM) vừa đúng lúc chị đang giao nhận nguyên liệu lưới vụn. Những tấm lưới vụn từ quá trình may lồng bè… được cuộn tròn ngay ngắn chuẩn bị được tái sử dụng, hình thành một "vòng đời" mới. Ở góc sân, nhân viên đang vệ sinh, giặt sạch những tấm lưới vụn. Trong nhà, tiếng nói cười của chị em thợ may lẫn trong tiếng máy rộn ràng. 

Tái chế lưới vụn thành túi lưới "xanh"

Đây là xưởng may của Dự án túi lưới Econet do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (SLP) hỗ trợ máy móc, kỹ thuật, hướng đến mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh và tạo sinh kế cho nhiều lao động địa phương.

Những túi lưới mang thông điệp xanh - Ảnh 1.

Lưới vụn - nguyên liệu được tái chế để may túi được thu gom về tại xưởng may của chị Nguyễn Thị Hồng Ảnh.

Nguyên liệu là mảnh lưới vụn màu xanh lá - phần bị loại bỏ sau quá trình cắt may lưới đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Sau khi thu gom, lưới được giặt sạch, phơi khô. Từ những tấm lưới thô cứng, các chị em trong xưởng sáng tạo ra rất nhiều mẫu túi từ lưới vụn.

Theo chị Hồng Ảnh, công đoạn cắt, tạo kiểu là khâu quan trọng nhất. Từ đây sẽ cho ra nhiều mẫu mã túi đa dạng như: Túi đi chợ, túi xách, giỏ xách hiện đại, hợp thời trang và cung cấp ra thị trường. Dần dà, qua nghiên cứu thị trường, chị em xưởng của chị Ảnh còn sáng tạo nên các mẫu túi đeo bình nước, túi đựng hành tỏi, túi đi chơi, đi du lịch, túi đựng vợt pickleball, túi đựng laptop; túi dành cho thú cưng...

Những túi lưới mang thông điệp xanh - Ảnh 2.

Lưới vụn được vệ sinh sạch trước khi trở thành nguyên liệu may túi lưới

Mỗi sản phẩm đều mang tính ứng dụng cao, phù hợp nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Với 5 nhân viên, trung bình mỗi tháng xưởng chị Ánh may được gần 200 túi, thu nhập mỗi người khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Ban đầu sản phẩm túi lưới của chị Hồng Ảnh chỉ được tiêu thụ trong phạm vi nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhờ tính tiện dụng, bền và thân thiện với môi trường, sản phẩm dần được biết đến rộng rãi hơn. Thông qua các hội chợ xanh, triển lãm môi trường, sản phẩm túi lưới cơ sở chị Ảnh đã tiếp cận với du khách quốc tế và các doanh nghiệp. Nhiều khách hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan tìm mua như một sản phẩm mang thông điệp sống xanh.

Những túi lưới mang thông điệp xanh - Ảnh 3.

Thợ may tại xưởng của chị Nguyễn Thị Hồng Ảnh cắt tạo kiểu túi lưới

Là một trong 5 người thợ của xưởng, chị Cái Thị Trúc chia sẻ, công việc may túi lưới không những tạo công ăn việc làm giúp chị có thêm nguồn thu, chủ động thời gian chăm sóc con cái và làm việc gia đình mà còn là việc làm ý nghĩa trong tái chế rác thải. "Tái sinh lưới vụn để giảm bớt gánh nặng cho môi trường là điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã làm được. Khi mỗi người cùng ý thức tái chế, tái sử dụng thì môi trường sẽ xanh hơn" - chị Trúc nói.

Lan tỏa ý nghĩa thông điệp xanh

Chị Đoàn Y Bình, nhân viên Phòng Công tác xã hội LSP, phụ trách dự án túi lưới Econet, cho biết xã Long Sơn vốn có nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản phổ biến, lưới vụn thải ra nhiều, trở thành gánh nặng cho môi trường vì lưới khó phân hủy.

Từ thực tế này, từ tháng 8 đến 10-2025, LSP hỗ trợ tìm hiểu, thử nghiệm may mẫu sản phẩm cho 1 hộ kinh doanh và 5 công nhân. LSP tài trợ nguyên liệu, máy móc và thiết bị may với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau khi thử nghiệm thành công, từ tháng 10-2025 đến nay, các sản phẩm túi lưới mang tên Econet chính thức bán ra thị trường.

Những túi lưới mang thông điệp xanh - Ảnh 4.

Thành phẩm túi lưới được hoàn thiện từ nguyên liệu lưới vụn

Theo ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP, mục tiêu của dự án túi lưới Econet không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm tái chế có giá trị cao hơn mà còn hướng đến giảm rác thải nhựa, lan tỏa lối sống xanh. Dự án hỗ trợ nâng cao tay nghề, mở ra cơ hội việc làm, giúp phụ nữ địa phương có thêm thu nhập ổn định, linh hoạt.

Những túi lưới mang thông điệp xanh - Ảnh 5.

Các loại mẫu mã đa dạng được chị em phụ nữ sáng tạo từ lưới vụn

Về góc độ chính quyền địa phương, bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn bày tỏ từ những mảnh lưới vụn - rác thải khó phân hủy, chúng được "tái sinh" thành những sản phẩm hữu ích, góp phần mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn và sinh kế bền vững cho chị em phụ nữ. Những sản phẩm được sáng tạo từ đôi bàn tay khéo léo của người dân nơi đây cũng trở thành quà tặng đặc trưng của xã dành cho bạn bè, du khách gần, xa mỗi lần đến xã Long Sơn.

Những túi lưới mang thông điệp xanh - Ảnh 6.

Tin liên quan

Phát động Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026

Phát động Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026

(NLĐO) - Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026 có tổng giải thưởng 55 triệu đồng.

Nông nghiệp số, nông nghiệp xanh vẫn "khát" dòng tiền

(NLĐO) - Một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp là vấn đề tiếp cận vốn.

Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Bình Dương không chỉ phát triển công nghiệp năng động mà còn hướng đến nền nông nghiệp phát triển theo hướng thông minh, mang lại giá trị cao

bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản Nghiên cứu thị trường Long Sơn TPHCM ý thức bảo vệ môi trường túi lưới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo