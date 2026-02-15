VIDEO
Bản tin NLĐ
Video
image

Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Cặp mai giảo hơn 40 năm tuổi có giá 700 triệu đồng, thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm và chụp ảnh tại công viên Gia Định, TPHCM

Tại điểm bán hoa Tết của anh Ngô Hoàng Sơn (ngụ phường An Phú Đông, TPHCM), tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn là hai gốc mai giảo với kích thước đồ sộ và vẻ đẹp vượt trội. Theo chia sẻ của chủ vườn, hai cây mai này đã có tuổi đời gần 40 năm.

VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 1.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 2.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 3.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 4.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 5.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 6.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 7.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 8.

Cặp mai giảo 40 năm tuổi tại công viên Gia Định sở hữu những thông số kỹ thuật đầy ấn tượng. Cụ thể, cây thứ nhất có chiều cao khoảng 4 m, tán rộng 3 m và hoành thân đạt 62 cm. Cây thứ hai có phần nhỉnh hơn với chiều cao 4,5 m, tán ngang 3,5 m cùng hoành thân lên đến 65 cm. Hiện tại, mỗi cây được rao bán với mức giá 350 triệu đồng.

VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 9.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 10.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 11.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 12.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 13.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 14.

Vườn của anh Sơn còn cung cấp nhiều loại mai ghép đa dạng như giảo Thủ Đức, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi và giảo gai với mức giá dao động từ 10 triệu đến 100 triệu đồng tùy loại.

VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 15.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 16.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 17.

Dừng chân ngắm nhìn những gốc mai đang kỳ nở rộ, bà Trương Tuyết Nga (ngụ phường Hạnh Thông, TPHCM) bày tỏ: "Mai Việt Nam mình đẹp quá, đẹp rực rỡ. Tôi ấn tượng với màu vàng rực rỡ và hoa chùm cùng tán to của cặp mai này. Cặp mai này nếu mà 650 - 700 triệu vẫn rẻ.".

VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 18.
VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 19.

VIDEO: Chiêm ngưỡng cặp mai giảo "khủng" gần 40 năm tuổi, giá 700 triệu đồng ở TPHCM - Ảnh 20.

Dù sở hữu những gốc mai chất lượng, anh Ngô Hoàng Sơn cho biết thị trường năm nay có phần trầm lắng hơn so với mọi năm.

Đối diện với thực tế "người xem nhiều hơn người mua" và những thiệt hại do thời tiết thất thường gây ra, nhà vườn vẫn giữ vững sự lạc quan. Với nhiều chủ nhà vườn, việc đưa mai ra phố không chỉ đơn thuần là hoạt động thương mại, mà còn là gìn giữ một phong tục, một nét đẹp văn hóa truyền thống vào ngày Tết Nguyên đán.

