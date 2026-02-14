HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cận cảnh những “tuyệt tác bạc tỉ” hội tụ tại thủ phủ mai vàng miền Trung

Đức Anh

(NLĐO) - Lễ hội Mai vàng tại thủ phủ mai miền Trung ở Gia Lai quy tụ hàng trăm tuyệt tác, trong đó có hơn 30 cây trị giá bạc tỉ.

Tối 13-2, UBND phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai đã khai mạc Lễ hội Mai vàng lần thứ nhất năm 2026. 

Lễ hội được tổ chức với mục tiêu xây dựng thương hiệu Mai vàng An Nhơn trở thành thương hiệu mạnh cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 1.

Chương trình khai mạc Lễ hội Mai vàng lần thứ nhất năm 2026

Lễ hội năm nay quy tụ khoảng 150 tác phẩm mai cảnh của các nghệ nhân trong và ngoài địa phương, gồm 20 cây mai đại, 50 cây mai lớn và khoảng 80 tác phẩm bonsai. 

Đáng chú ý, có khoảng 30 cây mai trị giá hàng tỉ đồng được các nhà vườn mang đến trưng bày, thu hút đông đảo người dân, du khách và giới chơi mai đến tham quan, thưởng lãm.

Vùng đất An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ được biết đến với truyền thống trồng mai gần trăm năm, là nơi hội tụ nhiều nghệ nhân có tay nghề cao. Những gốc mai xuất hiện tại lễ hội không chỉ mang giá trị kinh tế lớn mà còn thể hiện sự tinh tế trong kỹ thuật tạo dáng, phản ánh quá trình chăm sóc kỳ công và dấu ấn nghệ thuật của người trồng mai.

Theo ban tổ chức, bên cạnh việc tôn vinh nghệ nhân và quảng bá sản phẩm đặc trưng, lễ hội còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối thị trường, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu mai vàng địa phương.

Ngoài không gian triển lãm mai cảnh, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật truyền thống như thi gói và nấu bánh tét, hội đánh bài chòi dân gian, chấm điểm tác phẩm mai...

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 3.

Đông đảo người dân, du khách tham dự Lễ hội Mai vàng

Theo ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, Lễ hội Mai vàng trước đây thường được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng chạp. 

Năm nay, sự kiện được mở rộng quy mô và kéo dài đến mùng 7 Tết nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng tăng của du khách, đồng thời tiếp nối thành công của các kỳ lễ hội trước đây tại khu vực An Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết việc mai vàng Bình Định được công nhận chỉ dẫn địa lý là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định chất lượng, uy tín và giá trị thương hiệu trên thị trường.

Sau đây là một số tác phẩm mai vàng tại Lễ hội Mai vàng lần thứ nhất năm 2026 ở thủ phủ mai vàng miền Trung:

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 4.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 5.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 6.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 7.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 8.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 9.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 10.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 11.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 12.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 13.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 14.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 15.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 16.

“Thủ phủ” mai vàng miền Trung rực rỡ mùa lễ hội, nhiều tuyệt tác bạc tỉ hội tụ - Ảnh 17.


