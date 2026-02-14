Tết này, cho thuê mai không còn “hốt bạc”

Những năm gần đây, dịch vụ cho thuê mai từng được xem là dễ làm ăn dịp Tết. Giá thuê thường dao động 30%–40% so với giá trị cây mai. Người cho thuê vừa thu tiền, vừa giữ được mai để tiếp tục khai thác trong nhiều năm. Mai càng lâu năm, dáng đẹp thì giá thuê càng cao, khiến mô hình này nở rộ tại nhiều nhà vườn.

Thế nhưng, Tết năm nay, thị trường cho thuê mai chững lại rõ rệt khi phải cạnh tranh trực tiếp với mai giá rẻ bán tràn lan. Chỉ với khoảng dưới 1 triệu đồng, người mua đã có thể chọn được một chậu mai tương đối đẹp để chưng Tết. Giá bán thấp khiến nhiều khách vốn quen thuê mai chuyển sang mua luôn, thậm chí còn rẻ hơn tiền thuê.

Một điểm bán và cho thuê mai ở phường An Khánh, TPHCM

Vườn mai của ông Trịnh Hoàng Quân (phường Thủ Đức, TPHCM) mỗi năm canh tác khoảng 1.000 chậu, trong đó một nửa phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên năm nay, thời tiết bất lợi khiến nhiều chậu mai nở sớm. Ông Quân dự kiến khoảng 300 chậu mai cho thuê, giá từ 1 đến 50 triệu đồng/chậu, nhưng số mai nở đúng Tết chỉ còn 180 chậu. Đến nay, ông mới cho thuê được khoảng 120 chậu, giá thuê cũng giảm hơn 10% so với năm ngoái.

“Năm ngoái, hơn 200 chậu mai cho thuê gần như kín khách từ sớm. Năm nay vẫn còn khoảng 60 chậu chưa có người hỏi” - ông Quân cho biết. Đáng chú ý, những chậu mai trị giá dưới 10 triệu đồng trước đây chỉ bán, không cho thuê, nay cũng phải đưa vào diện cho thuê để tìm thêm doanh thu. Chẳng hạn, chậu mai trị giá 3 triệu đồng được cho thuê với giá 1 triệu đồng.

Chậu mai trị giá hàng chục triệu đồng được chủ vườn mang cho thuê

Cạnh đó, vườn mai của ông Nguyễn Ngọc Phương (phường Thủ Đức) với khoảng 2.000 gốc bán và cho thuê mỗi dịp Tết, doanh thu những năm trước đạt khoảng 8 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên năm nay, mai nở sớm nhiều, sức mua chậm, nhu cầu thuê cũng giảm khiến nguồn thu sụt giảm đáng kể.

Mai cho thuê phải đạt chất lượng cao, nhiều nụ, nở đúng Tết

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại vườn mai của ông Hồng Huy Cường (xã Bà Điểm, TPHCM). Theo ông, khoảng 40% số mai trong vườn nở sớm do thời tiết thất thường. Trong 200 chậu mai chuẩn bị cho thuê, chỉ còn 120 chậu đạt chất lượng nhưng sau đợt mưa gần đây, chỉ còn khoảng 50 chậu nở đúng Tết. Đến thời điểm này, lượng khách thuê vẫn rất ít.

Ông Cường cho biết giá thuê mai Tết năm nay giảm 10%–15% so với năm ngoái. Nguyên nhân chính là mai bán giá rẻ xuất hiện nhiều trên thị trường. “Chậu mai trị giá 3 triệu đồng, cho thuê khoảng 1 triệu đồng, trong khi ngoài chợ bán chỉ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, người mua chọn mua luôn cho tiện” - ông giải thích.