Kinh tế

Tết này, cho thuê mai không còn “hốt bạc”

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá cho thuê mai Tết năm nay giảm khoảng 10% - 15% so với năm ngoái.

Những năm gần đây, dịch vụ cho thuê mai từng được xem là dễ làm ăn dịp Tết. Giá thuê thường dao động 30%–40% so với giá trị cây mai. Người cho thuê vừa thu tiền, vừa giữ được mai để tiếp tục khai thác trong nhiều năm. Mai càng lâu năm, dáng đẹp thì giá thuê càng cao, khiến mô hình này nở rộ tại nhiều nhà vườn.

Thế nhưng, Tết năm nay, thị trường cho thuê mai chững lại rõ rệt khi phải cạnh tranh trực tiếp với mai giá rẻ bán tràn lan. Chỉ với khoảng dưới 1 triệu đồng, người mua đã có thể chọn được một chậu mai tương đối đẹp để chưng Tết. Giá bán thấp khiến nhiều khách vốn quen thuê mai chuyển sang mua luôn, thậm chí còn rẻ hơn tiền thuê.

Dịch vụ cho thuê mai Tết 2026 gặp khó khăn vì cạnh tranh mai giá rẻ - Ảnh 1.

Một điểm bán và cho thuê mai ở phường An Khánh, TPHCM

Vườn mai của ông Trịnh Hoàng Quân (phường Thủ Đức, TPHCM) mỗi năm canh tác khoảng 1.000 chậu, trong đó một nửa phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên năm nay, thời tiết bất lợi khiến nhiều chậu mai nở sớm. Ông Quân dự kiến khoảng 300 chậu mai cho thuê, giá từ 1 đến 50 triệu đồng/chậu, nhưng số mai nở đúng Tết chỉ còn 180 chậu. Đến nay, ông mới cho thuê được khoảng 120 chậu, giá thuê cũng giảm hơn 10% so với năm ngoái.

“Năm ngoái, hơn 200 chậu mai cho thuê gần như kín khách từ sớm. Năm nay vẫn còn khoảng 60 chậu chưa có người hỏi” - ông Quân cho biết. Đáng chú ý, những chậu mai trị giá dưới 10 triệu đồng trước đây chỉ bán, không cho thuê, nay cũng phải đưa vào diện cho thuê để tìm thêm doanh thu. Chẳng hạn, chậu mai trị giá 3 triệu đồng được cho thuê với giá 1 triệu đồng.

Dịch vụ cho thuê mai Tết 2026 gặp khó khăn vì cạnh tranh mai giá rẻ - Ảnh 2.

Chậu mai trị giá hàng chục triệu đồng được chủ vườn mang cho thuê

Cạnh đó, vườn mai của ông Nguyễn Ngọc Phương (phường Thủ Đức) với khoảng 2.000 gốc bán và cho thuê mỗi dịp Tết, doanh thu những năm trước đạt khoảng 8 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên năm nay, mai nở sớm nhiều, sức mua chậm, nhu cầu thuê cũng giảm khiến nguồn thu sụt giảm đáng kể. 

Dịch vụ cho thuê mai Tết 2026 gặp khó khăn vì cạnh tranh mai giá rẻ - Ảnh 3.

Mai cho thuê phải đạt chất lượng cao, nhiều nụ, nở đúng Tết

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại vườn mai của ông Hồng Huy Cường (xã Bà Điểm, TPHCM). Theo ông, khoảng 40% số mai trong vườn nở sớm do thời tiết thất thường. Trong 200 chậu mai chuẩn bị cho thuê, chỉ còn 120 chậu đạt chất lượng nhưng sau đợt mưa gần đây, chỉ còn khoảng 50 chậu nở đúng Tết. Đến thời điểm này, lượng khách thuê vẫn rất ít.

Ông Cường cho biết giá thuê mai Tết năm nay giảm 10%–15% so với năm ngoái. Nguyên nhân chính là mai bán giá rẻ xuất hiện nhiều trên thị trường. “Chậu mai trị giá 3 triệu đồng, cho thuê khoảng 1 triệu đồng, trong khi ngoài chợ bán chỉ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, người mua chọn mua luôn cho tiện” - ông giải thích.

Tin liên quan

Sôi động thị trường cho thuê mai chưng Tết

Sôi động thị trường cho thuê mai chưng Tết

Những ngày giáp Tết, nhiều người đã đặt cọc để thuê mai chưng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ghi nhận của chúng tôi sáng 7-2, nhiều người đã đến hỏi thuê mai tại làng mai Thủ Đức, TP HCM. Giá thuê mai khá đắt, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Nhiều người tin rằng có cây mai vàng rực thì cả năm may mắn, hạnh phúc tràn đầy.

Sôi động thuê mai chưng Tết

Chỉ mới đầu tháng chạp, mai còn nguyên lá nhưng nhiều chậu đã được khách đặt cọc để thuê chưng trong dịp Tết

Chủ cây mai vàng “Nghinh Xuân Bính Ngọ” tiết lộ lý do rao bán 3,7 tỉ đồng

(NLĐO) - Cây mai vàng "Nghinh Xuân Bính Ngọ" có chiều cao 5,5 m, tán rộng gần 7 m; phần gốc có hoành đo được khoảng 1,2 m, tạo dáng thế vững chãi

