Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn bị khởi tố: Vốn hóa "ông lớn" ngành điện bốc hơi gần 6.000 tỉ đồng

Công ty CP Tập đoàn PC1 vừa phát đi thông cáo báo chí sau thông tin Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị khởi tố. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và thị trường chứng khoán.

PC1 khẳng định: Toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh của tập đoàn vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước, quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn đang được thực hiện theo đúng cam kết.

Trước đó, theo thông tin được PC1 công bố ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 7 cá nhân là người nội bộ của doanh nghiệp để điều tra các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1; ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; cùng bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng công ty.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó Tổng Giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát - cũng bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Báo điện tử Vietnamnet, ông Trịnh Văn Tuấn là gương mặt gắn bó lâu năm với PC1 và từng được xem là một trong những doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực xây lắp điện. Sinh năm 1962, ông Tuấn là kỹ sư điện, thạc sĩ quản trị kinh doanh, có hơn 20 năm làm việc tại doanh nghiệp này, đi lên từ vị trí nhân viên trước khi trở thành người đứng đầu tập đoàn.

Từ năm 2007, ông Tuấn được bầu làm Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp điện 1 (PC1). Đến năm 2010, ông chính thức giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và duy trì vị trí này tới nay. Ngoài PC1, ông còn tham gia điều hành tại nhiều doanh nghiệp khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đầu tháng 3-2026, PC1 từng là một trong những mã chứng khoán thu hút sự chú ý, đạt đỉnh với mức giá giao dịch trên 31.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, từ phiên ngày 4-3, cổ phiếu này bắt đầu phát đi tín hiệu cảnh báo với cú giảm kịch biên độ (-6,86%), lùi về 29.200 đồng/cổ phiếu, chính thức mở màn cho một chu kỳ lao dốc mạnh. Những nhịp xả hàng quyết liệt, đặc biệt là các phiên giảm sàn "trắng bên mua" trong tháng 3 và cuối tháng 4, đã bẻ gãy hoàn toàn nền tảng giá của cổ phiếu này.

Tính đến phiên giao dịch ngày 18-5, thị giá PC1 có lúc rơi xuống chỉ còn 16.650 đồng/cổ phiếu sau thông tin Chủ tịch HĐQT công ty bị khởi tố. Đến chiều cùng ngày, mức giá vẫn chật vật quanh mốc tham chiếu 17.850 đồng/cổ phiếu.

So với vùng đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 3, thị giá PC1 đã "bốc hơi" hơn 43% giá trị. Đây là mức suy giảm vô cùng nặng nề đối với một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện và năng lượng.

Đà rơi của giá cổ phiếu đã trực tiếp bào mòn quy mô vốn hóa của Tập đoàn PC1. Với hơn 411,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa thị trường của PC1 từ mức đỉnh xấp xỉ 12.900 tỉ đồng nay chỉ còn 6.909,6 tỉ đồng.

Như vậy, chưa đầy một quý, khoảng 6.000 tỉ đồng vốn hóa thị trường của công ty đã bị thổi bay.