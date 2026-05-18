Kinh tế

PC1 lên tiếng sau thông tin Chủ tịch, Tổng giám đốc cùng loạt lãnh đạo bị khởi tố

Lê Thúy

(NLĐO) - Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1) vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến Quyết định khởi tố đối với một số cá nhân là lãnh đạo của tập đoàn.

Liên quan đến Quyết định khởi tố đối với một số cá nhân là lãnh đạo của Tập đoàn theo quy định của pháp luật theo Công văn số 1606/VPCQCSĐT-P3 ngày 15-5-2026, PC1 khẳng định luôn tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục, đúng quy định.

PC1 khẳng định hoạt động bình thường sau khởi tố lãnh đạo vào Năm 2026 - Ảnh 1.

PC1 khẳng định hoạt động của tập đoàn vẫn đang được triển khai bình thường

Tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 4-5-2025 đã tác động trực tiếp các hoạt động của doanh nghiệp, theo đó các cơ quan luật pháp đã tạo điều kiện cho PC1 được ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm cho các nhân sự chủ chốt của tập đoàn tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp không bị ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

"Toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và các dự án trong nước và quốc tế. 

Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn đang được thực hiện theo đúng cam kết" – PC1 khẳng định.

Theo PC1, mọi thông tin chính thức liên quan đến hoạt động của tập đoàn sẽ được cập nhật công khai theo đúng quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo nội dung công bố, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.

PC1 hiện là một trong những doanh nghiệp xây lắp điện lớn tại Việt Nam. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 13.085 tỉ đồng, tăng gần 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.356 tỉ đồng, tăng tới 91%.

Đáng chú ý, PC1 đã tham gia nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, điển hình như đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; đồng thời đóng vai trò tổng thầu EPC trong hàng loạt dự án điện khác.


cổ phiếu Pc1 PC1 lãnh đạo PC1 bị bắt Tập đoàn PC1 dự án đường dây 500 kV mạch 3
