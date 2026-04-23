Chứng khoán 23-4: VN-Index rung lắc dữ dội, cổ phiếu PC1 "có biến"

Bước vào phiên giao dịch sáng 23-4, thị trường mở cửa với tâm lý khá tích cực ở mốc 1.868,31 điểm và nhanh chóng được đẩy lên vùng giá cao. Đã có lúc đà hưng phấn kéo VN-Index bứt phá vươn lên mức đỉnh trong ngày tại 1.888,99 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời khổng lồ tại vùng giá cao lập tức dội xuống, ép chỉ số đảo chiều lao dốc.

Diễn biến kịch tính nhất diễn ra khi thị trường rơi sâu xuống dưới mốc tham chiếu, chạm mức thấp nhất phiên tại 1.855,09 điểm. Chính tại vùng giá đỏ này, dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc khá tốt, hấp thụ lượng hàng bán ra và kéo chỉ số bật ngược trở lại vào cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tăng 13,06 điểm (+0,7%), dừng chân tại mốc 1.870,36 điểm. Sàn HNX lại ghi nhận nhịp điều chỉnh khi HNX-Index giảm 2,13 điểm (-0,83%) về 253,23 điểm, và UPCoM-Index giảm 0,55 điểm lùi về 128,31 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt mức khá cao với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 28.360 tỉ đồng. Tuy nhiên, tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" vẫn hiện diện rõ nét. Dù điểm số tăng khá nhưng độ rộng thị trường lại nghiêng hẳn về bên bán với 208 mã giảm, áp đảo so với 104 mã tăng và 60 mã đứng giá.

Điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh thị trường hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngay từ buổi sáng, nhóm này đã bất ngờ tăng rất mạnh, đóng vai trò trụ đỡ chính cho chỉ số. Đặc biệt, cổ phiếu VCB trở thành tâm điểm khi có lúc tăng gần mức giá trần, trước khi hạ nhiệt vào buổi chiều và chốt phiên với mức tăng ấn tượng 5,7%. Các mã cùng ngành khác cũng đóng góp tích cực như BID tăng 3,4% và CTG tăng 1,7%.

Trái ngược với niềm vui của nhóm ngân hàng, phiên chiều lại chứng kiến một đợt bán tháo bất ngờ dội xuống nhóm cổ phiếu điện. Hàng loạt mã ngành này lao dốc không phanh, điển hình là PC1, cổ phiếu này bất ngờ bị bán tháo và giảm kịch sàn, bốc hơi 6,9% về 24.100 đồng và dư bán giá sàn vẫn còn gần 14,6 triệu cổ phiếu duy trì đến hết phiên. Bên cạnh đó, các mã cũng ngành cũng giảm mạnh như REE mất 4%, NT2 giảm 3% và GEG lùi 2,7%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng trải qua những giờ phút căng thẳng khi bị điều chỉnh rất mạnh theo nhịp rơi của thị trường. Rất may mắn, nhờ lực cầu bắt đáy cuối phiên, nhóm này đã hồi nhẹ trở lại nhằm thu hẹp đà giảm, với EVF giảm 4,8%, HCM giảm 1,7%, VIX giảm 1,2% và SSI giảm nhẹ 0,7%.

Một điểm sáng thú vị khác trong phiên chiều là sự "dậy sóng" của nhóm ngành đầu tư công. Bất chấp những nhịp rung lắc dữ dội của thị trường chung, dòng tiền vẫn tìm đến nhóm này giúp nhiều mã bứt phá. Cổ phiếu VCG tăng mạnh 4,8%, HHV tăng 2,8% và LCG nhích thêm 1,7%.

Phiên giao dịch "tàu lượn" khiến nhiều nhà đầu tư thót tim

Dù thị trường có những nhịp phục hồi đáng khích lệ nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục là một yếu tố gây áp lực. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng mạnh tay với giá trị lên tới 1.652,76 tỉ đồng trên sàn HoSE (mua vào 2.442,82 tỉ đồng nhưng bán ra tới 4.095,58 tỉ đồng).

Theo giới quan sát, diễn biến biến động như "tàu lượn" của phiên 23-4 cho thấy tâm lý giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Dù lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp là một điểm tựa tích cực, nhưng sự luân chuyển dòng tiền quá nhanh và hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" đòi hỏi nhà đầu tư cần giữ cái đầu lạnh, tránh mua đuổi trong những nhịp hưng phấn.