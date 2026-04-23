Chứng khoán 23-4: VN-Index rung lắc dữ dội, cổ phiếu PC1 "có biến"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán 23-4: VN-Index rung lắc dữ dội, cổ phiếu PC1 "có biến"

V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 23-4 chứng kiến diễn biến giằng co với biên độ cực lớn khi VN-Index liên tục đảo chiều từ xanh sang đỏ rồi lại bật tăng

Bước vào phiên giao dịch sáng 23-4, thị trường mở cửa với tâm lý khá tích cực ở mốc 1.868,31 điểm và nhanh chóng được đẩy lên vùng giá cao. Đã có lúc đà hưng phấn kéo VN-Index bứt phá vươn lên mức đỉnh trong ngày tại 1.888,99 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời khổng lồ tại vùng giá cao lập tức dội xuống, ép chỉ số đảo chiều lao dốc.

TIN LIÊN QUAN

Diễn biến kịch tính nhất diễn ra khi thị trường rơi sâu xuống dưới mốc tham chiếu, chạm mức thấp nhất phiên tại 1.855,09 điểm. Chính tại vùng giá đỏ này, dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc khá tốt, hấp thụ lượng hàng bán ra và kéo chỉ số bật ngược trở lại vào cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tăng 13,06 điểm (+0,7%), dừng chân tại mốc 1.870,36 điểm. Sàn HNX lại ghi nhận nhịp điều chỉnh khi HNX-Index giảm 2,13 điểm (-0,83%) về 253,23 điểm, và UPCoM-Index giảm 0,55 điểm lùi về 128,31 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt mức khá cao với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 28.360 tỉ đồng. Tuy nhiên, tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" vẫn hiện diện rõ nét. Dù điểm số tăng khá nhưng độ rộng thị trường lại nghiêng hẳn về bên bán với 208 mã giảm, áp đảo so với 104 mã tăng và 60 mã đứng giá.

Chứng khoán 23 - 4: VN - Index rung lắc , cổ phiếu PC1 giảm mạnh - Ảnh 1.

Điểm số thị trường vẫn tăng nhưng số mã giảm vẫn gấp đôi các mã tăng.

Điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh thị trường hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngay từ buổi sáng, nhóm này đã bất ngờ tăng rất mạnh, đóng vai trò trụ đỡ chính cho chỉ số. Đặc biệt, cổ phiếu VCB trở thành tâm điểm khi có lúc tăng gần mức giá trần, trước khi hạ nhiệt vào buổi chiều và chốt phiên với mức tăng ấn tượng 5,7%. Các mã cùng ngành khác cũng đóng góp tích cực như BID tăng 3,4% và CTG tăng 1,7%.

Trái ngược với niềm vui của nhóm ngân hàng, phiên chiều lại chứng kiến một đợt bán tháo bất ngờ dội xuống nhóm cổ phiếu điện. Hàng loạt mã ngành này lao dốc không phanh, điển hình là PC1, cổ phiếu này bất ngờ bị bán tháo và giảm kịch sàn, bốc hơi 6,9% về 24.100 đồng và dư bán giá sàn vẫn còn gần 14,6 triệu cổ phiếu duy trì đến hết phiên. Bên cạnh đó, các mã cũng ngành cũng giảm mạnh như REE mất 4%, NT2 giảm 3% và GEG lùi 2,7%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng trải qua những giờ phút căng thẳng khi bị điều chỉnh rất mạnh theo nhịp rơi của thị trường. Rất may mắn, nhờ lực cầu bắt đáy cuối phiên, nhóm này đã hồi nhẹ trở lại nhằm thu hẹp đà giảm, với EVF giảm 4,8%, HCM giảm 1,7%, VIX giảm 1,2% và SSI giảm nhẹ 0,7%.

Một điểm sáng thú vị khác trong phiên chiều là sự "dậy sóng" của nhóm ngành đầu tư công. Bất chấp những nhịp rung lắc dữ dội của thị trường chung, dòng tiền vẫn tìm đến nhóm này giúp nhiều mã bứt phá. Cổ phiếu VCG tăng mạnh 4,8%, HHV tăng 2,8% và LCG nhích thêm 1,7%.

Chứng khoán 23 - 4: VN - Index rung lắc , cổ phiếu PC1 giảm mạnh - Ảnh 3.

Dù thị trường có những nhịp phục hồi đáng khích lệ nhưng khối ngoại vẫn tiếp tục là một yếu tố gây áp lực. Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng mạnh tay với giá trị lên tới 1.652,76 tỉ đồng trên sàn HoSE (mua vào 2.442,82 tỉ đồng nhưng bán ra tới 4.095,58 tỉ đồng).

Theo giới quan sát, diễn biến biến động như "tàu lượn" của phiên 23-4 cho thấy tâm lý giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Dù lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp là một điểm tựa tích cực, nhưng sự luân chuyển dòng tiền quá nhanh và hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" đòi hỏi nhà đầu tư cần giữ cái đầu lạnh, tránh mua đuổi trong những nhịp hưng phấn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo