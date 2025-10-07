Chứng khoán trước giờ nâng hạng: Kịch bản nào cho nhà đầu tư?

Trái với kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng, VN-Index bất ngờ giảm điểm ngay trước giờ G – thời điểm công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào rạng sáng 8-10.



Diễn biến giảm trong phiên ngày 7-10 khiến giới đầu tư bất ngờ, đặc biệt khi phiên liền trước chỉ số vừa tăng gần 50 điểm và tạo tâm lý hứng khởi trên toàn thị trường.

Trên các diễn đàn đầu tư, không ít nhà đầu tư chia sẻ họ đang "nín thở" chờ đợi kết quả công bố chính thức từ FTSE Russell vào rạng sáng 8-10 (theo giờ Việt Nam), khi Việt Nam được kỳ vọng sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi.

Trong bối cảnh tâm lý thận trọng bao trùm, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, để cùng nhìn nhận về diễn biến thị trường và phân tích các kịch bản có thể xảy ra sau khi kết quả nâng hạng được công bố, dù theo hướng nào, nhằm giúp nhà đầu tư có góc nhìn rõ hơn trong giai đoạn nhạy cảm này.



