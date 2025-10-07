VN-Index gây bất ngờ trước giờ công bố nâng hạng chứng khoán, kịch bản nào cho nhà đầu tư?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VN-Index gây bất ngờ trước giờ công bố nâng hạng chứng khoán, kịch bản nào cho nhà đầu tư?

Bài: Thái Phương, Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) – Trái với kỳ vọng thị trường tăng tiếp, VN-Index bất ngờ giảm điểm trước giờ G công bố kết quả nâng hạng chứng khoán nhưng thị trường vẫn đầy triển vọng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7-10, VN-Index đóng cửa ở mức 1.685 điểm, giảm khoảng 10 điểm so với phiên trước; HNX-Index cũng giảm 1,82 điểm còn 272 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 25.600 tỉ đồng, sụt giảm mạnh so với phiên trước. 

TIN LIÊN QUAN

Diễn biến giảm của thị trường phiên hôm nay gây bất ngờ, trái với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư khi phiên trước đó tăng gần 50 điểm. 

Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư nói rằng đang "nín thở" theo dõi thông tin công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi vào rạng sáng mai (8-10, theo giờ Việt Nam).

Cả nước có gần 11 triệu tài khoản chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với giá trị bán ròng trên sàn HOSE hơn 1.300 tỉ đồng. Nếu tính từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã bán ròng trên 100.000 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, theo các chuyên gia, tỉ lệ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hiện chỉ khoảng 11% - quy mô không lớn nên tác động tới VN-Index không nhiều như trước.

Trong một diễn biến khác, theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 290.000 tài khoản trong tháng 9-2025, tăng nhiều tháng liên tiếp. Tính đến cuối tháng 9-2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng gần 11 triệu tài khoản.

- Ảnh 2.

Khối ngoại bán ròng miệt mài nhưng các chuyên gia cho rằng không tác động quá lớn tới VN-Index

Liên quan đến nâng hạng thị trường, rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam), FTSE Russell sẽ công bố kết quả, với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 - Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), phân tích thị trường chứng khoán đã có giai đoạn tăng giá trên 33% từ đầu năm, sau đó trải qua giai đoạn chững lại trong tháng 9 đến đầu tháng 10 và có phiên tăng điểm mạnh vào ngày 6-10 - thời điểm cận kề trước FTSE sẽ công bố kết quả xếp hạng thị trường Việt Nam.

"Thị trường đang có dấu hiệu của một sóng tăng mới khi nền tảng vĩ mô đang được ủng hộ với tăng trưởng GDP cao, lãi suất thấp, đặc biệt là sự tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Với mức định giá P/E khoảng 15x, triển vọng tăng trưởng cao của doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt nhóm ngành trụ cột ngân hàng, thị trường vẫn còn tương đối hấp dẫn" – ông Toàn nói.

Nếu được nâng hạng chứng khoán, chọn cổ phiếu nào?

TS Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc nghiên cứu và Tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán DNSE, cho rằng khi Việt Nam được nâng hạng chứng khoán, bước sang quý IV năm 2025, thị trường được kỳ vọng sẽ chịu tác động mạnh từ các chính sách kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh Chính phủ nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức 8%.

Tăng trưởng GDP quý III ấn tượng 8,23%, nhờ đóng góp lớn từ khu vực công nghiệp - chế biến chế tạo và bán lẻ dịch vụ. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 7,85% so với cùng kỳ, tiến rất sát mục tiêu năm. 

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, quý IV cần duy trì mức tăng khoảng 8,4% - một con số đầy thách thức trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng không còn nhiều (tăng 13% sau 9 tháng), trong khi tỉ giá USD/VND đã tăng giá khoảng 4%.

- Ảnh 3.

Hiện xác suất nâng hạng thị trường được dự báo trên 90% từ các tổ chức tài chính

Giải ngân đầu tư công hiện mới đạt 55,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ 2024. Điều này khiến việc đẩy mạnh giải ngân trở thành một trong những trọng tâm chính sách của Chính phủ trong quý cuối năm.

"Nếu tốc độ giải ngân được cải thiện, nhóm cổ phiếu hạ tầng - đầu tư công như vật liệu xây dựng, xây lắp, bất động sản khu công nghiệp… nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường trong giai đoạn tới. 

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng được đánh giá là hưởng lợi rõ rệt. Nếu xu hướng tích cực của thị trường tiếp tục trong quý IV, nhóm này sẽ tiếp tục là đầu tàu dẫn sóng, thu hút mạnh dòng tiền đầu cơ" – TS Hồ Sỹ Hòa nói.

Kịch bản chưa nâng hạng

Theo các chuyên gia, nâng hạng chứng khoán chắc chắn sẽ là sự kiện gây ra biến động lớn cho chỉ số, cho cổ phiếu trong ngắn hạn. Nếu kết quả không được như kỳ vọng, rất có thể gây tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư và dẫn đến hiện tượng bán tháo.

Ông Trần Quốc Toàn cho rằng việc theo dõi sự kiện nâng hạng, duy trì danh mục thận trọng, sẵn sàng lượng tiền mặt cần thiết nên được cân nhắc. Thị trường có thể sẽ chiết khấu phản ánh tâm lý của nhà đầu tư nếu nâng hạng chưa được diễn ra trong kỳ công bố tháng 10 này.

"Sự kiện nâng hạng chỉ là xúc tác ngắn hạn với thị trường, việc có nâng hạng hay không sẽ không tác động vào hoạt động kinh doanh chính của nhiều doanh nghiệp. Mục tiêu tăng trưởng GDP của Việt Nam cao tới 10% vào năm 2026 mới là nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán" – ông Toàn nói.

Tin liên quan

Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán trước và sau thời điểm công bố nâng hạng?

Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán trước và sau thời điểm công bố nâng hạng?

(NLĐO) – VN-Index chạm mốc 1.700 điểm rồi giảm trở lại, thanh khoản sụt giảm trong bối cảnh nhà đầu tư "nín thở" chờ công bố kết quả nâng hạng

Chứng khoán ngày 7-10: VN-Index bứt phá mạnh mẽ, nhà đầu tư cần làm gì ?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 6-10 chứng kiến trên sàn HoSE có 22 cổ phiếu tăng giá kịch trần. Nhà đầu tư cần làm gì trong phiên giao dịch ngày 7-10?

Chứng khoán Việt Nam tăng rất mạnh trước giờ G, nhà đầu tư khóc ròng vì cắt lỗ sớm

(NLĐO) – VN-Index trong phiên sáng có thời điểm tăng vượt 40 điểm trước những dự báo tích cực về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán.

cổ phiếu chứng khoán thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng chứng khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo