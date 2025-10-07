VN-Index gây bất ngờ trước giờ công bố nâng hạng chứng khoán, kịch bản nào cho nhà đầu tư?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7-10, VN-Index đóng cửa ở mức 1.685 điểm, giảm khoảng 10 điểm so với phiên trước; HNX-Index cũng giảm 1,82 điểm còn 272 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 25.600 tỉ đồng, sụt giảm mạnh so với phiên trước.

Diễn biến giảm của thị trường phiên hôm nay gây bất ngờ, trái với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư khi phiên trước đó tăng gần 50 điểm.

Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư nói rằng đang "nín thở" theo dõi thông tin công bố kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi vào rạng sáng mai (8-10, theo giờ Việt Nam).

Cả nước có gần 11 triệu tài khoản chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, với giá trị bán ròng trên sàn HOSE hơn 1.300 tỉ đồng. Nếu tính từ đầu năm tới nay, khối ngoại đã bán ròng trên 100.000 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, theo các chuyên gia, tỉ lệ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hiện chỉ khoảng 11% - quy mô không lớn nên tác động tới VN-Index không nhiều như trước.

Trong một diễn biến khác, theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 290.000 tài khoản trong tháng 9-2025, tăng nhiều tháng liên tiếp. Tính đến cuối tháng 9-2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng gần 11 triệu tài khoản.

Khối ngoại bán ròng miệt mài nhưng các chuyên gia cho rằng không tác động quá lớn tới VN-Index

Liên quan đến nâng hạng thị trường, rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam), FTSE Russell sẽ công bố kết quả, với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 - Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), phân tích thị trường chứng khoán đã có giai đoạn tăng giá trên 33% từ đầu năm, sau đó trải qua giai đoạn chững lại trong tháng 9 đến đầu tháng 10 và có phiên tăng điểm mạnh vào ngày 6-10 - thời điểm cận kề trước FTSE sẽ công bố kết quả xếp hạng thị trường Việt Nam.

"Thị trường đang có dấu hiệu của một sóng tăng mới khi nền tảng vĩ mô đang được ủng hộ với tăng trưởng GDP cao, lãi suất thấp, đặc biệt là sự tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Với mức định giá P/E khoảng 15x, triển vọng tăng trưởng cao của doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt nhóm ngành trụ cột ngân hàng, thị trường vẫn còn tương đối hấp dẫn" – ông Toàn nói.

Nếu được nâng hạng chứng khoán, chọn cổ phiếu nào?

TS Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc nghiên cứu và Tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán DNSE, cho rằng khi Việt Nam được nâng hạng chứng khoán, bước sang quý IV năm 2025, thị trường được kỳ vọng sẽ chịu tác động mạnh từ các chính sách kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh Chính phủ nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức 8%.

Tăng trưởng GDP quý III ấn tượng 8,23%, nhờ đóng góp lớn từ khu vực công nghiệp - chế biến chế tạo và bán lẻ dịch vụ. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 7,85% so với cùng kỳ, tiến rất sát mục tiêu năm.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, quý IV cần duy trì mức tăng khoảng 8,4% - một con số đầy thách thức trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng không còn nhiều (tăng 13% sau 9 tháng), trong khi tỉ giá USD/VND đã tăng giá khoảng 4%.

Hiện xác suất nâng hạng thị trường được dự báo trên 90% từ các tổ chức tài chính

Giải ngân đầu tư công hiện mới đạt 55,7% kế hoạch, tương đương cùng kỳ 2024. Điều này khiến việc đẩy mạnh giải ngân trở thành một trong những trọng tâm chính sách của Chính phủ trong quý cuối năm.

"Nếu tốc độ giải ngân được cải thiện, nhóm cổ phiếu hạ tầng - đầu tư công như vật liệu xây dựng, xây lắp, bất động sản khu công nghiệp… nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường trong giai đoạn tới.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng được đánh giá là hưởng lợi rõ rệt. Nếu xu hướng tích cực của thị trường tiếp tục trong quý IV, nhóm này sẽ tiếp tục là đầu tàu dẫn sóng, thu hút mạnh dòng tiền đầu cơ" – TS Hồ Sỹ Hòa nói.