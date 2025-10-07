Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán trước và sau thời điểm công bố nâng hạng?

Sau phiên tăng giá gần 50 điểm hôm 6-10, thị trường chứng khoán sáng 7-10 trở lại trạng thái thận trọng khi thời điểm công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam chỉ còn vài giờ nữa sẽ được FTSE Russell tíến hành.

Nhà đầu tư thận trọng

Trong phiên giao dịch sáng 7-10, sự sôi động chỉ diễn ra trong vài phút đầu mở cửa. VN-Index tăng vọt lên trên 1.700 điểm rồi giảm trở lại khi nhiều nhà đầu tư chủ động bán ra vì lo ngại thị trường có thể đảo chiều.

Thị trường khép lại phiên giao dịch sáng trong trạng thái giằng co nhẹ. Sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, dù VN-Index chỉ giảm nhẹ chưa tới 1 điểm, về quanh ngưỡng 1.694,9 điểm.

Thanh khoản toàn sàn đạt hơn 12.000 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao, song tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng sau nhịp hồi kỹ thuật của tuần trước.

Nhóm VN30 ghi nhận diễn biến phân hóa mạnh khi chỉ số tăng 2,27 điểm nhờ lực đỡ từ một số mã lớn như VRE, MWG, FPT và HPG. Cổ phiếu VRE bật tăng hơn 3%, trở thành điểm sáng của nhóm bất động sản, trong khi MWG và HPG cũng tăng quanh mức 2%. Ở chiều ngược lại, các mã ngân hàng như VCB, CTG, BID, và TCB đều điều chỉnh nhẹ, khiến đà tăng của chỉ số bị thu hẹp.

Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong phiên chiều 7-10, khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt.



Trên các diễn đàn, nhiều nhà đầu tư cho biết chưa dám mua nhưng cũng không vội bán. "Dù phần lớn nhận định đều dự báo chứng khoán Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng nhưng tôi vẫn muốn chờ kết quả công bố chính thức, xem thị trường phản ứng ra sao rồi mới quyết định mua thêm cổ phiếu" - anh Nhật Trường (một nhà đầu tư ở TP HCM) cho biết.

Mốc đỉnh lịch sử mới trong phiên sáng lên tới 1.713 điểm

Các kịch bản nâng hạng chứng khoán

Theo Công ty Chứng khoán VPS, phiên giao dịch ngày 6-10 ghi nhận dòng tiền cải thiện mạnh mẽ khi VN-Index tăng gần 50 điểm, chủ yếu nhờ lực dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và rổ VN30. VPS đánh giá chỉ số chung đang đứng trước cơ hội quay lại xu hướng tăng tích cực, với vùng mục tiêu gần là 1.720–1.740 điểm, thậm chí có thể tiến tới mốc 1.800 điểm nếu dòng tiền duy trì ổn định.

Vấn đề đang được giới đầu tư đặt ra là nếu chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell chính thức nâng hạng, liệu thị trường có bước vào chu kỳ tăng giá mới hay chỉ là phản ứng tâm lý nhất thời?

Ông Lê Trần Khang, chuyên gia chiến lược thị trường của Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), cho rằng xét về trung hạn, xu hướng tăng của thị trường vẫn được duy trì. "Hiệu ứng nâng hạng đóng vai trò như chất xúc tác tích cực, chứ không chi phối hoàn toàn xu hướng. Dù khối ngoại gần đây bán ròng mạnh nhưng dòng vốn nội vẫn hấp thụ tốt, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư trong nước được củng cố. Nếu chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, khả năng cao dòng vốn ngoại sẽ đảo chiều sang mua ròng, qua đó giảm áp lực lên thị trường" - ông nhận định.

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong sáng nay

Trong báo cáo chiến lược tháng 10 vừa công bố, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng đánh giá mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 mới là yếu tố chính quyết định xu hướng định giá.

Theo VDSC, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý này dự kiến tăng khoảng 22% so với cùng kỳ – cao hơn mức dự phóng 15% trước đó. "Việc nâng hạng chứng khoán nhiều khả năng chỉ đóng vai trò hỗ trợ tâm lý, thay vì tác động đến giá trị thực của thị trường" - nhóm chuyên gia VDSC nhấn mạnh.

Ông Lê Trần Khang khuyến nghị trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu của những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, dẫn đầu ngành, đặc biệt là nhóm có khả năng thu hút dòng vốn ngoại sau khi chứng khoán Việt Nam nâng hạng.

"Các nhóm đáng chú ý vẫn là chứng khoán, ngân hàng và các mã vốn hóa lớn. Ngoài ra, cổ phiếu những doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế, đầu tư công và phát triển hạ tầng cũng là điểm sáng đáng quan tâm" - ông Khang nhận xér.