CLIP: 8 con đà điểu rơi từ xe tải xuống đường ở Tây Ninh, 6 con chết

Trưa 17-5, ông Lê Phước Vẹn - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh - cho biết lực lượng công an xã đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 4 của tỉnh kiểm tra, xác minh và thông báo truy tìm chủ sở hữu số đà điểu bị rơi dọc đường trên địa bàn.

2 con đà điểu còn sống sót sau khi rơi từ xe tải xuống đường

6 con đà điểu còn lại bị chết sau cú rơi từ xe tải xuống đường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) chở theo nhiều đà điểu lưu thông trên tuyến đường kênh 7 Thước, đoạn qua địa bàn xã Tân Thạnh. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ làm rơi 8 con đà điểu xuống đường nhưng tài xế không hề hay biết nên tiếp tục hành trình.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tân Thạnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, lập biên bản và thu giữ số động vật nói trên.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 6 con đà điểu đã bị chết sau cú rơi, 2 con còn lại vẫn sống sót, trọng lượng mỗi con nặng khoảng 50 kg trở lên.

Hiện tại, 2 con đà điểu còn sống đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở UBND xã Tân Thạnh để chăm sóc, bảo quản; đồng thời phối hợp với ngành kiểm lâm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.