Vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa điểm ở TPHCM và các tỉnh lân cận; khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan.

Những người cầm đầu đường dây sản xuất thịt nai, nhím, đà điểu giả ở TPHCM

Trong đó, 3 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu gồm Nguyễn Văn Phong (chủ cơ sở chế biến thực phẩm tại xã Bà Điểm), Trần Thị Vạn Phước (Giám đốc Công ty Khánh Ngọc SG) và Nguyễn Phi Long (Giám đốc Công ty Đại Lộc Phát).

Một sản phẩm thịt nai giả chuẩn bị đóng gói

Qua triển khai chuyên án, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và truy xét nhiều kho lạnh, nhà hàng tại TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk… là nơi tiêu thụ hàng giả.

Công an TPHCM kiểm tra cơ sở sản xuất nhím giả, nai giả

Các giám đốc, chủ cơ sở sản xuất mua thịt sống về rửa sạch rồi thoa tiết heo tươi lên bề mặt để "lên màu" cho đẹp mắt.

"Chủ kêu thoa tiết heo lên bề mặt thịt cho đẹp thì mình chỉ biết làm theo chỉ đạo chứ mình cũng làm công cho người ta, kêu làm thì làm chứ không biết gì khác" - một nhân viên khai.

Ở một cơ sở khác, sau khi "hô biến" thịt heo thành thịt nai, cơ sở này còn thoa muối lên bề mặt để đẹp hơn. Các đối tượng này còn mua da đà điểu để cho vào sản phẩm làm giả.

Lô nai giả, nhím giả chuẩn bị tung ra thị trường

Sau khi "phù phép" thịt heo thành các loại thịt nhím, nai, đà điểu, các chủ cơ sở sản xuất đưa đi cấp đông, sau đó cho vào bao bì hút chân không.

Nhân viên khai cách "hô biến" thịt heo thành thịt nai, nhím, dê, đà điểu giả

Từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường hơn 50 tấn thực phẩm giả từ thịt đà điểu, dê, nhím, nai được làm từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Công an TPHCM nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường kinh doanh. Kết quả phá án khẳng định quyết tâm, hiệu quả của lực lượng cảnh sát kinh tế trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Từ vụ việc này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh, nhất là dịp lễ, Tết. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đăng ký bảo hộ sản phẩm, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, cam kết không buôn bán hàng giả, hàng không rõ xuất xứ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong phòng, chống vi phạm.