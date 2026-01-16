HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bên trong các cơ sở chế biến thịt nai, dê, nhím, đà điểu giả ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở chế biến thực phẩm, Công an TPHCM đã phát hiện nhiều lò làm giả thịt nai, dê, nhím, đà điểu giả

Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận. 

- Ảnh 1.

Từ trái qua: Bà Trần Thị Vạn Phước, ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Phi Long

Cơ quan công an đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam 8 người để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng thu mẫu

Trong số các đối tượng bị bắt, có 3 người được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, gồm Nguyễn Văn Phong (chủ cơ sở chế biến thực phẩm tại xã Bà Điểm); Trần Thị Vạn Phước (Giám đốc Công ty Khánh Ngọc SG) và Nguyễn Phi Long (Giám đốc Công ty Đại Lộc Phát).

- Ảnh 3.

Sản phẩm thịt nai giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nghi vấn. 

- Ảnh 4.

Thịt dê giả

- Ảnh 5.

Thịt đà điểu giả

- Ảnh 6.

Thịt nhím giả

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở của Nguyễn Văn Phong tại xã Bà Điểm; Công ty Khánh Ngọc SG tại phường Bình Trị Đông và Công ty Đại Lộc Phát tại xã Xuân Thới Sơn.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Bên trong các cơ sở bị Công an TPHCM phát hiện nhiều tấn thịt giả

Đồng thời, công an mở rộng truy xét các kho lạnh, nhà hàng là nơi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

Các kho lạnh chứa thịt giả

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hơn 50 tấn thực phẩm giả như thịt đà điểu, dê, nhím, nai… thực chất được làm từ thịt heo, với giá trị tương đương hàng thật khoảng 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Công an TPHCM nhận định đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm để xử lý nghiêm theo quy định.

Từ vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi lựa chọn thực phẩm, chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các cơ sở sản xuất - kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp luật, chủ động bảo vệ thương hiệu, không sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

