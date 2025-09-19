HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá "sầu riêng VIP" lên tới 115.000 đồng/kg, hàng lỗi chỉ 20.000 đồng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – So với tuần trước, giá sầu riêng xuất khẩu tăng khoảng 5.000 đồng/kg do Trung Quốc mua mạnh cho dịp trung thu sắp tới

Ngày 19-9, tại Đắk Lắk – thủ phủ sầu riêng của Tây Nguyên, các vựa thu mua đồng loạt báo giá sầu riêng tăng so với tuần trước.

Giá "sầu riêng VIP" tới 115.000 đồng/kg

Sầu riêng Dona (Monthong, Thái) loại VIP được chốt ở mức 110.000 – 115.000 đồng/kg, loại A dao động 85.000 – 95.000 đồng/kg, còn loại B khoảng 65.000 – 75.000 đồng/kg.

Những quả đạt chuẩn có hình thức đẹp, trọng lượng từ 1,7 – 5,5 kg, cơm vàng, bột ngọt, khiến nhà vườn phấn khởi vì bán được giá đúng vào cao điểm thu hoạch.

Giá sầu riêng tăng mạnh khi trung thu tới gần - Ảnh 1.

Sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu có giá cao

Giá sầu riêng tăng nhờ Trung Quốc tăng mua

Bà Ngô Tường Vy, Tổng giám đốc Công ty Chánh Thu, cho biết giá sầu riêng tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc. Dịp Trung thu là thời điểm tiêu thụ mạnh các mặt hàng cao cấp, trong đó sầu riêng được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng bậc nhất.

Thống kê cho thấy 8 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc đạt gần 2,8 tỉ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng riêng tháng 8-2025 đã tăng mạnh 40% so với tháng trước, trong đó sầu riêng đóng vai trò lớn.

Tuy nhiên, không phải nhà vườn nào cũng hưởng lợi. Do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài, nhiều vườn sầu riêng bị lỗi, "sượng nước" nên không đạt chuẩn xuất khẩu, phải bán với giá rất thấp, chỉ 20.000 – 30.000 đồng/kg.

Một số hộ còn phải chờ trái chín rụng, bóc múi cấp đông để bán với giá 100.000 đồng/kg cơm sầu riêng, tương đương 3 – 3,5 kg trái tươi.

Giá sầu riêng tăng mạnh khi trung thu tới gần - Ảnh 2.

Sầu riêng chuẩn xuất khẩu


giá sầu riêng sầu riêng tăng giá xuất khẩu rau quả sầu riêng
