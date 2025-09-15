Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

Thùy Linh

(NLĐO) - Trung Quốc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng nông thủy sản, thực phẩm, nhất là mặt hàng sầu riêng.

Theo báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, đối với lĩnh vực thương mại, Trung Quốc tăng cường mở rộng thị trường cho các nước, đối tác thương mại, một mặt thể hiện chính sách cởi mở của Trung Quốc, mặt khác là để đa dạng hóa nguồn cung.

Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng - Ảnh 1.

Trung Quốc tiếp tục siết kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã mở cửa thị trường cho khoảng 15 sản phẩm nông, lâm thủy sản của gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, như: Sầu riêng của Campuchia, dừa tươi Malaysia, chuối tiêu của Colombia, xoài của Ecuador, hạt điều của Gambia, cây dược liệu của Nga; yến thô và tinh của Campuchia... và nhiều loại phụ phẩm nông thủy sản.

Song song với mở cửa thị trường, Trung Quốc cũng tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu (tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc...).

Những năm qua, Trung Quốc không ngừng hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Lệnh 248; 249) và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia để đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục siết kiểm tra sầu riêng

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục gia tăng công tác kiểm tra, giám sát, thực thi pháp luật đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo đó, tăng cường kiểm tra đối với các lô hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu; tiến hành kiểm tra thực tế (trực tiếp, trực tuyến) các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp có hàng hóa bị cảnh báo.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện công tác đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài; áp dụng chế tài mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định nhập khẩu như: Tạm dừng nhập khẩu, hủy mã code đăng ký....

"Trung Quốc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng nông thủy sản, thực phẩm, nhất là mặt hàng sầu riêng, đến nay nhiều lô hàng của Việt Nam vẫn tiếp tục bị phía Trung Quốc cảnh báo" - Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc cảnh báo.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025, các chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2025 sẽ đạt mức 8 tỉ USD, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên đến hết tháng 8, xuất khẩu đạt 4,7 tỉ USD, khả năng cao đạt khoảng trên 7 tỉ USD.

Để đẩy mạnh xuất khẩu, ngành rau quả hướng tới đa dạng sản phẩm, bên cạnh sầu riêng, nhiều loại trái cây khác như: Dừa, chuối, mít, xoài, thanh long, nhãn, vải cũng có tiềm năng xuất khẩu lớn và sẽ được đẩy mạnh phát triển xuất khẩu tươi và chế biến đông lạnh, sấy khô…

Tin liên quan

Sầu riêng sượng nước rớt giá mạnh, khắc phục được không?

Sầu riêng sượng nước rớt giá mạnh, khắc phục được không?

(NLĐO) – Mưa là một trong những nỗi ám ảnh của nông dân trồng sầu riêng bởi cả chất lượng và mẫu mã đều bị ảnh hưởng khiến giá giảm

Giá sầu riêng rớt mạnh, nhà vườn tiếc hùi hụi vì không bán sớm

(NLĐO) – Có nhà vườn bán chỉ được 20.000 – 30.000 đồng/kg trong khi năm ngoái giá cao 2-3 lần

Sầu riêng tăng giá, xuất khẩu rau quả hồi phục

Sầu riêng hiện đóng góp khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu, đang hồi phục mạnh nhờ nhu cầu nhập khẩu lớn từ Trung Quốc

sầu riêng giá sầu riêng thị trường Trung Quốc kiểm soát sầu riêng xuất khẩu rau quả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo