Trung Quốc tiếp tục tăng kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

Theo báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, đối với lĩnh vực thương mại, Trung Quốc tăng cường mở rộng thị trường cho các nước, đối tác thương mại, một mặt thể hiện chính sách cởi mở của Trung Quốc, mặt khác là để đa dạng hóa nguồn cung.



Trung Quốc tiếp tục siết kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là sầu riêng

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đã mở cửa thị trường cho khoảng 15 sản phẩm nông, lâm thủy sản của gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, như: Sầu riêng của Campuchia, dừa tươi Malaysia, chuối tiêu của Colombia, xoài của Ecuador, hạt điều của Gambia, cây dược liệu của Nga; yến thô và tinh của Campuchia... và nhiều loại phụ phẩm nông thủy sản.

Song song với mở cửa thị trường, Trung Quốc cũng tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu (tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc...).

Những năm qua, Trung Quốc không ngừng hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Lệnh 248; 249) và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia để đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc.

Trung Quốc tiếp tục siết kiểm tra sầu riêng

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục gia tăng công tác kiểm tra, giám sát, thực thi pháp luật đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Theo đó, tăng cường kiểm tra đối với các lô hàng nông sản, thực phẩm nhập khẩu; tiến hành kiểm tra thực tế (trực tiếp, trực tuyến) các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp có hàng hóa bị cảnh báo.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện công tác đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài; áp dụng chế tài mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định nhập khẩu như: Tạm dừng nhập khẩu, hủy mã code đăng ký....

"Trung Quốc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng nông thủy sản, thực phẩm, nhất là mặt hàng sầu riêng, đến nay nhiều lô hàng của Việt Nam vẫn tiếp tục bị phía Trung Quốc cảnh báo" - Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc cảnh báo.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, năm 2025, các chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2025 sẽ đạt mức 8 tỉ USD, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên đến hết tháng 8, xuất khẩu đạt 4,7 tỉ USD, khả năng cao đạt khoảng trên 7 tỉ USD.

Để đẩy mạnh xuất khẩu, ngành rau quả hướng tới đa dạng sản phẩm, bên cạnh sầu riêng, nhiều loại trái cây khác như: Dừa, chuối, mít, xoài, thanh long, nhãn, vải cũng có tiềm năng xuất khẩu lớn và sẽ được đẩy mạnh phát triển xuất khẩu tươi và chế biến đông lạnh, sấy khô…