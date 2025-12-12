Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Võ Ngọc Hoàng (tên gọi khác Cu Way; 25 tuổi, ngụ Khu phố 2, phường Nam Đông Hà) để điều tra về tội giết người.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-12, Hoàng cùng nhóm bạn ăn uống tại một quán trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà.
Tại đây, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với 2 thanh niên ngồi bàn khác, sau đó 2 người này rời quán.
Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, Hoàng gọi em trai V.N.H lái ôtô BKS 74A-35x.xx đến đón. Khi lên xe, Hoàng thấy 2 thanh niên mâu thuẫn trước đó quay lại quán, trên tay cầm dao và lớn tiếng chửi bới, đi vào trong tìm đánh mình.
Hoàng điều khiển ô tô lùi, xoay đầu xe về hướng cửa quán. Khi thấy nhóm người (gồm 2 thanh niên và một số nhân viên của quán) đứng trên vỉa hè, Hoàng lập tức nhấn ga, tông thẳng vào vị trí họ đang đứng.
Vụ việc khiến 4 người bị thương, xe ô tô lật nghiêng trên vỉa hè.
