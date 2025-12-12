HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Ô tô lao lên vỉa hè, tông 4 người: Bắt giam Võ Ngọc Hoàng để điều tra về tội giết người

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Võ Ngọc Hoàng, người lao ô tô lên vỉa hè, tông 4 người bị thương bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Võ Ngọc Hoàng (tên gọi khác Cu Way; 25 tuổi, ngụ Khu phố 2, phường Nam Đông Hà) để điều tra về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-12, Hoàng cùng nhóm bạn ăn uống tại một quán trên đường Lê Hồng Phong, phường Nam Đông Hà. 

Khởi tố Võ Ngọc Hoàng - người lao ô tô lên vỉa hè, tông 4 người bị thương - Ảnh 1.

Đối tượng Võ Ngọc Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người sau hành vi lao ô tô lên vỉa hè, khiến 4 người bị thương. Ảnh: Công an phường Nam Đông Hà

Tại đây, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với 2 thanh niên ngồi bàn khác, sau đó 2 người này rời quán.

Đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, Hoàng gọi em trai V.N.H lái ôtô BKS 74A-35x.xx đến đón. Khi lên xe, Hoàng thấy 2 thanh niên mâu thuẫn trước đó quay lại quán, trên tay cầm dao và lớn tiếng chửi bới, đi vào trong tìm đánh mình.

Hoàng điều khiển ô tô lùi, xoay đầu xe về hướng cửa quán. Khi thấy nhóm người (gồm 2 thanh niên và một số nhân viên của quán) đứng trên vỉa hè, Hoàng lập tức nhấn ga, tông thẳng vào vị trí họ đang đứng. 

Vụ việc khiến 4 người bị thương, xe ô tô lật nghiêng trên vỉa hè.

Phân định vụ người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị lao vào đánh

Phân định vụ người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị lao vào đánh

(NLĐO) - 1 thanh niên chạy xe máy tông người đàn ông, sau đó 1 thanh niên khác cầm hung khí lao tới.

Lời khai của bị can đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP HCM

(NLĐO)- Bị can Lê Đan Huy cùng nạn nhân sống chung với nhau nhiều năm nhưng gần đây có mâu thuẫn nên tách ra ở riêng.

Danh tính cô gái bị đâm tử vong trên vỉa hè ở TP HCM

(NLĐO)- Sau một đêm lẩn trốn, nghi phạm đâm chết cô gái tại phường Tam Thắng, TP HCM đã ra đầu thú

