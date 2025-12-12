Ngày 12-12, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người".



Bị can Đặng Từ Thịnh. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11-12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực (Hà Nội), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả. Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình đưa xe vào chốt làm việc, người đàn ông xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý.

Lúc này, trên đường có 1 xe ô tải đang đi đến, người đàn ông bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải. May mắn cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được xe ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ người đàn ông, bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Từ Thịnh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.