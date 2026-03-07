Thị trường tiền số hôm nay, 7-3: Tín hiệu xấu từ "cá voi"

Tối 7-3, thị trường tiền số đồng loạt giảm giá. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 3%, xuống còn 68.107 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và Solana giảm gần 4%, lần lượt còn khoảng 1.988 USD và 84,7 USD. BNB giảm gần 2% xuống 627 USD, trong khi XRP mất hơn 2%, còn khoảng 1,3 USD.

Theo Cointelegraph, trong bối cảnh giá Bitcoin giảm xuống dưới mốc 70.000 USD, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tranh thủ mua vào. Tuy nhiên, dữ liệu từ nền tảng phân tích thị trường Santiment cho thấy đà giảm có thể vẫn chưa kết thúc nếu các mô hình trước đây lặp lại.

Báo cáo của Santiment cho biết khi Bitcoin chạm mốc 74.000 USD, các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu bán ra để chốt lời.

Trước đó, nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 10 đến 10.000 Bitcoin (thường được gọi là "cá voi") đã mua vào mạnh trong giai đoạn từ ngày 23-2 đến 3-3, khi giá Bitcoin dao động trong khoảng 62.900 - 69.600 USD.

Tuy nhiên, kể từ giữa tuần này, khi Bitcoin vượt 70.000 USD và có thời điểm lên tới 74.000 USD, nhóm nhà đầu tư lớn đã bán ra khoảng 66% lượng Bitcoin vừa mua trước đó. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ - những người nắm giữ dưới 0,01 Bitcoin lại gia tăng mua vào.

Theo Santiment, việc nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào trong khi các nhà đầu tư lớn bán ra thường là dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy tại thời điểm viết bài, Bitcoin giao dịch quanh mức 67.984 USD.

Bitcoin đang giao dịch tại 68.107 USD. Nguồn: OKX

Diễn biến này cũng khiến chỉ số tâm lý thị trường tiền số do Crypto Fear & Greed Index theo dõi giảm thêm 6 điểm, xuống còn 12 điểm, nằm sâu trong vùng "sợ hãi tột độ".

Cùng quan điểm, Michael van de Poppe, nhà sáng lập công ty đầu tư MN Trading Capital, cho rằng giá Bitcoin vẫn có thể giảm thêm.

Nếu Bitcoin không giữ được vùng hỗ trợ 67.000 - 68.000 USD, thị trường có thể quay lại kiểm tra các mức đáy trước đó trước khi phục hồi.

Áp lực giảm giá cũng xuất hiện trong bối cảnh các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận ngày bị rút vốn mạnh nhất kể từ 12-2. Dữ liệu từ Farside Investors cho thấy tổng cộng 348,9 triệu USD đã bị rút khỏi 11 quỹ ETF Bitcoin chỉ trong một ngày.

Trước đó, Bitcoin từng giảm xuống khoảng 60.000 USD vào ngày 6-2 trong quá trình điều chỉnh từ mức đỉnh lịch sử 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, trước khi phục hồi nhẹ.

Nhà kinh tế Timothy Peterson cho rằng vùng giá 60.000 USD có thể là đáy tạm thời của Bitcoin. Trong nhiều chu kỳ trước, mức giá này thường đánh dấu vùng đáy của thị trường và khả năng Bitcoin duy trì trên mốc 60.000 USD lên tới khoảng 99,5%.