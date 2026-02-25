VIDEO
image

VIDEO: Hàng ngàn người đến Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi nặng 15 tấn

Tin - ảnh - video: PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân đến Lăng Ông Duyên Hải ở Cà Mau để chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi nặng 15 tấn - biểu tượng tín ngưỡng của ngư dân vùng biển.

Ngày 25-2 (mùng 9 tháng Giêng), hàng ngàn người dân và du khách từ nhiều địa phương đã tề tựu về Lăng Ông Duyên Hải, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau để tham dự Lễ hội Nghinh Ông – lễ hội văn hóa tâm linh quan trọng của ngư dân miền biển.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 1.

Lăng Ông Duyên Hải ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 2.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 3.

Ngọc cốt cá Ông ước nặng 15 tấn

Đến đây, nhiều người đã thành kính dâng hương, cầu mong biển lặng sóng êm, tàu thuyền ra khơi an toàn, đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang, nuôi trồng thủy sản trúng mùa bội thu.

Điểm nhấn của lễ hội là bộ ngọc cốt cá Ông dài hơn 16 m, cao khoảng 3 m, ước nặng 15 tấn. Theo người dân địa phương, đây là một trong những bộ xương cá voi lớn nhất ở khu vực miền Tây hiện nay, được lưu giữ và thờ phụng trang trọng tại lăng.

Ông Lê Thành Nhân, Phó Ban Trị sự Lăng Ông Duyên Hải, cho biết lễ hội được tổ chức thường niên vào các ngày 8, 9 và 10 tháng Giêng âm lịch. Nghi thức chính gồm lễ rước nước, rước Ông và các nghi lễ truyền thống của ngư dân vùng biển. Mỗi năm, ngư dân đều về đây dâng hương, cầu mong ra khơi thuận lợi, bình an.

Cách đây 15 năm (mùng 8 tháng Giêng năm Canh Dần), ngư dân phát hiện một cá ông lụy trên biển, cách cửa biển Cái Cùng khoảng 26 hải lý. Do cá quá lớn, gần chục chiếc tàu cá phải nối đuôi nhau lai dắt vào bờ. Sáng hôm sau, nghi lễ rước cá ông được tổ chức trang trọng trước sự chứng kiến của đông đảo người dân.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 4.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 5.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 6.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 7.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 8.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 9.

Đoàn lễ chuẩn bị xuống thuyền ra cửa biển Cái Cùng để Nghinh Ông.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 10.

Người dân trên bờ theo dõi đoàn Nghinh Ông

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 11.

Đại diện Ban Trị sự Lăng Ông Duyên Hải đang làm lễ Nghinh Ông

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 12.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 13.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 14.

Lực lượng Bộ đội Biên Phòng bảo đảm an toàn cho đoàn Nghinh Ông

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 15.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 16.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 17.

Sau khi rước Ông từ ngoài biển, ban trị sự làm lễ trong lăng

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 18.

Hàng ngàn người dự lễ hội Nghinh Ông tại Cà Mau chiêm ngưỡng bộ ngọc cốt cá voi 15 tấn - Ảnh 19.

Người dân từ khắp nơi tham gia lễ hội Nghinh Ông

Sau khi hoàn tất các nghi thức theo phong tục địa phương, phần thịt và nội tạng được chôn cất; bộ xương được xử lý, bảo quản và đưa vào lăng thờ phụng. Từ đó đến nay, bộ ngọc cốt trở thành nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi.

