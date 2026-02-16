VIDEO
image

CLIP: Cận cảnh đồng hồ đá hơn 100 năm tuổi ở Cà Mau

Tin-ảnh-clip: Vân Du -

(NLĐO) – Đồng hồ đá được xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Cà Mau là chiếc duy nhất còn lại ở Việt Nam.

Tiết lộ bất ngờ về giống cua vừa... đăng quang "vua cua" Cà Mau

Đồng hồ thái dương (đồng hồ đá) nằm trên địa bàn phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau do ông Lưu Văn Lang (SN 1880 - 1969) xây dựng vào đầu thế kỷ XX. Đây là chiếc đồng hồ đá được xem giờ bằng ánh nắng mặt trời duy nhất còn lại ở Việt Nam.

CLIP: Cận cảnh đồng hồ đá hơn 100 năm tuổi ở Cà Mau - Ảnh 1.

Khuôn viên khu di tích đồng hồ thái dương ở Cà Mau

CLIP: Cận cảnh đồng hồ đá hơn 100 năm tuổi ở Cà Mau - Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc đồng hồ đá được xem giờ bằng ánh nắng mặt trời duy nhất còn lại ở Việt Nam

Người chế tạo ra chiếc đồng hồ đặc biệt này là kỹ sư ngành công chánh đầu tiên của Nam Bộ, được đào tạo ở Pháp. Đồng hồ thái dương được xây dựng bằng gạch thẻ, mặt đồng hồ được ốp bằng gạch tàu và chia vạch, đánh số la mã.

Trên bề mặt đồng hồ có 3 phần. Phần ở giữa là 1 gờ cao khối hình chữ nhật nhô ra phía trước, còn lại 2 khối hình vuông được cân đối ở 2 bên có vạch số la mã từ I-XII để chỉ giờ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào gờ cao sẽ chia mặt đồng hồ thành 2 mảng sáng – tối rõ rệt. Lằn ranh giới giữa 2 mảng sáng – tối chính là kim chỉ giờ của đồng hồ.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, ngày 11-10-2006, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã ban hành quyết định xếp hạng đồng hồ thái dương là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

