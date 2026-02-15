VIDEO: Cây xoài hơn 300 tuổi ở Cà Mau và giai thoại "thần hổ"

Vào những ngày Xuân, rất nhiều du khách đến tham quan và "check in" tại Cây xoài Di sản Việt Nam ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Du khách Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi; ngụ TPHCM) cho hay thông qua người quen, gia đình ông biết trên địa bàn tỉnh Cà Mau có cây xoài khổng lồ nên chọn nơi đây làm một trong những điểm đến vào dịp Tết.

"Lần đầu tiên tôi được thấy cây xoài có chiều cao hơn 15 m, chu vi khoảng 6,05 m. Các thành viên trong gia đình ai cũng tranh thủ chụp hình lưu niệm. Tôi đã xin một vài cây con của "cụ xoài" để mang về nhà trồng" – ông Thắng chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hoàng Thị Loan (23 tuổi) cho biết do di chuyển quãng đường xa nên đoàn đến tham quan rơi vào buổi trưa, thời tiết bên ngoài rất oi bức. Tuy nhiên, khi đứng dưới bóng của "cụ xoài" thì không khí rất thoáng mát và trong lành. "Nhìn bông xoài đung đưa trong gió cộng với tiếng chim hót líu lo nên khách tham quan ai cũng thích thú" – chị Loan cười nói.

Theo UBND phường Hiệp Thành, năm 1680, cha mẹ ông Lý Kỳ Kia đến đây định cư thì cây xoài đã lớn hơn một người ôm. Đến nay, Cây Di sản Việt Nam này có tuổi thọ khoảng 345 năm. Cuối thế kỷ XVII, khi nơi đây còn rừng rậm và cỏ mọc hoang sơ thì có một con cọp (hổ) đến đây sinh sống nên được người dân tôn là "thần Hổ". Ngày 28-7 âm lịch hằng năm, người dân thường cúng "thần hổ" một con heo sống đặt ở gần gốc cây xoài để cầu bình an.

Về sau, thấy con cọp mất một chân do mắc bẫy nên mọi người chuyển sang cúng heo đã mỗ sẵn… Dần dần, con hổ không còn xuất hiện nhưng người dân vẫn giữ phong tục trên cho đến nay.

UBND phường Hiệp Thành đã có tờ trình gửi đến ngành chức năng về việc xin chủ trương đầu tư và hỗ trợ kinh phí thực hiện cải tạo, sửa chữa bảo tồn di tích cây xoài cổ thụ để phục vụ phát triển du lịch.

Dưới đây là những hình ảnh về Cây xoài Di sản Việt Nam ở Cà Mau:

Cây xoài Di sản Việt Nam ở Cà Mau cao hơn 15 m

Thông tin về Cây xoài Di sản Việt Nam

Cây xoài sống hàng trăm năm nên có thân và cành rất khổng lồ

Bộ rễ của cây xoài hơn 300 năm tuổi tại Cà Mau

Cây xoài cổ thụ ra rất nhiều bông

Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại Cây xoài Di sản Việt Nam

Du khách chụp hình lưu niệm bên "cụ xoài"



