Du lịch xanh

Tiết lộ bất ngờ về giống cua vừa... đăng quang "vua cua" Cà Mau

Tin-ảnh-clip: Vân Du

(NLĐO) – "Vua cua" Cà Mau với trọng lượng hơn 1,820 kg vừa được xác lập được xem là loài có trọng lượng lớn nhất thế giới

Chiều 24-11, ông Dư Thái Bình (ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - chủ nhân của con cua biển vừa "đăng quang" tại cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau - cho biết đây là giống cua càng sen.

Vua cua Cà Mau xác lập kỷ lục cua càng sen lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

"Vua cua" Cà Mau vừa được xác lập thuộc loài có trọng lượng lớn nhất thế giới

"Con cua biển này được tôi mua tại một hộ nuôi tôm ven biển của tỉnh Cà Mau với giá 7,5 triệu đồng. Tôi đã liên hệ tặng "vua cua" Cà Mau cho Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam sông Hậu để làm tiêu bản" – ông Bình nói.

CLIP: "Vua cua" Cà Mau là cua càng sen thuộc loài scylla serrata

Nhiều người cho rằng, những con cua biển càng xanh và càng đỏ có trọng lượng cao nhất chỉ từ 1,5 kg/con trở lại; còn giống cua càng sen thì trọng lượng có thể hơn 2 kg/con.

Về vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Việt Bắc - giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau - chia sẻ: "Cua càng sen thuộc loài scylla serrata và được xem là loài có trọng lượng lớn nhất thế giới. Về trọng lượng, đứng thứ 2 là loài scylla tranquebarica, thứ 3 là cua càng xanh và thứ tư là cua càng đỏ".

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc thi Xác lập kỷ lục về cua Cà Mau. Đây là một trong những hoạt động của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025, diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Tối 22-11, ban tổ chức đã trao giải nhất cuộc thi cho ông Dư Thái Bình, người sở hữu con cua lớn nhất với trọng lượng là 1,820 kg. "Vua cua" đoạt giải tại cuộc thi sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam.

Năm 2022, Cà Mau đã tổ chức cuộc thi "cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ I". Sau đó, ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua lớn nhất Cà Mau với trọng lượng 1,452 kg là ông Dư Thái Bình.



