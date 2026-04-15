CLIP: Cháy quán Ếch 62 ở Tây Ninh, nhiều người hốt hoảng

Chiều 15-4, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại một quán ăn, cũng như thống kê thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, nhiều người dân lưu thông trên đường Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh hốt hoảng khi phát hiện lửa và cột khói bốc lên nghi ngút từ bên trong quán ăn Ếch 62.

Do quán chứa nhiều vật dụng dễ cháy kết hợp với gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Chỉ trong ít phút, cột khói đen đã bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực.

Đáng chú ý, đây là tuyến đường trung tâm, tập trung nhiều văn phòng công ty, nhà hàng và cơ sở kinh doanh nên người dân xung quanh lo sợ hỏa hoạn sẽ cháy lan sang các căn nhà lân cận.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi, một mặt phun vòi rồng áp lực cao khống chế ngọn lửa, mặt khác tổ chức phân luồng giao thông để tránh ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không để xảy ra tình trạng cháy lan. Đến trưa cùng ngày, các chiến sĩ vẫn tiếp tục phun nước làm mát, xử lý triệt để các đốm lửa âm ỉ nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, do quán chưa mở cửa. Tuy nhiên, toàn bộ không gian bên trong quán bị ám khói đen, nhiều tài sản và vật dụng kinh doanh bị hư hỏng nặng.

Theo người dân, quán ăn này vừa chuyển về địa điểm trên và đi vào hoạt động được khoảng một tháng.