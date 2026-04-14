Thời sự Xã hội

Cháy tại chung cư 24 tầng, nhiều người được giải cứu

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Vụ cháy xảy ra lúc giữa trưa tại chung cư cao 24 tầng. Lực lượng chức năng đã dập lửa, đồng thời hướng dẫn 3 nạn nhân thoát ra ngoài.

Khoảng 11 giờ 54 phút ngày 14-4, vụ cháy đã xảy ra tại chung cư số 2 Vương Thừa Vũ, địa phận phường Khương Đình, Hà Nội.

Cháy chung cư Hà Nội giữa trưa , nhiều người được giải cứu an toàn - Ảnh 1.

Đám cháy tại tầng 6 chung cư. Ảnh: Trung Kiên

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khói đen bốc ra dày đặc từ tòa chung cư khiến nhiều người hoảng hốt, đồng thời gọi lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy, xe thang đến hiện trường để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại căn hộ 604 thuộc tầng 6 của chung cư và nhanh chóng cử nhiều mũi cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt. 

Sau đó, kực lượng chức năng đã hướng dẫn cho 3 người sinh sống tại tầng 6 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Cháy chung cư Hà Nội giữa trưa , nhiều người được giải cứu an toàn - Ảnh 2.

Người dân được hướng dẫn thoát ra ngoài. Ảnh: Trung Kiên

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng xác định không có thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Được biết, tòa nhà xảy ra cháy cao 24 tầng.

Giải cứu 5 người trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm

Giải cứu 5 người trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng lúc nửa đêm

(NLĐO)- Đám cháy lúc nửa đêm tại ngôi nhà 6 tầng ở Hà Nội khiến 5 người mắc kẹt, may mắn được lực lượng chức năng giải cứu.

Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM

(NLĐO) - Đám cháy phát ra từ căn hộ ở tầng 10 một toà chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM).

Vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình tử vong: Nghi ngờ tự sát

(NLĐO) – Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nổ khiến 4 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong có thể do tự sát.

cháy cháy chung cư hoả hoạn cháy ở Hà Nội
