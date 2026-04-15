Rò rỉ bình gas, tàu cá công suất lớn bốc cháy ngùn ngụt khi neo đậu

Sáng 15-4, một tàu cá công suất lớn đang neo đậu gần Cảng Phú Hải, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc lên cao

Theo báo cáo, tàu cá này dài 19,4 m, công suất 750 CV, hành nghề lưới vây rút chì, do ông Nguyễn Văn Tư (trú phường Phú Thủy) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện. Tàu xuất bến ngày 12-4 với 21 ngư dân, đến 5 giờ sáng 15-4 vào Cảng cá Phú Hải nhưng chưa làm thủ tục nhập trạm.

Cháy tàu cá, cột khói đen bốc cao trên biển

Đến khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, khi phương tiện đang neo đậu cách cửa cảng khoảng 2 km về hướng Tây Nam thì bất ngờ bốc cháy. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lửa bùng phát từ khu vực giữa thân tàu, khói đen dày đặc lan rộng trên mặt biển. Nhiều phương tiện xung quanh nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do rò rỉ bình gas trong quá trình nấu ăn trên tàu dẫn đến hỏa hoạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

CLIP: Tàu cá vừa cập bến bất ngờ bốc cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 3 xuồng nước, phối hợp với Hải đội 2 điều động thêm 2 phương tiện, 1 ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ chữa cháy, khắc phục sự cố.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, tàu cá đã được lai dắt vào Cảng cá Phú Hải để sửa chữa.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xác minh các tình tiết liên quan vụ việc.