VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự Xã hội
image

CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Vân Du -

22/08/2025 13:52

(NLĐO) – Ngành chức năng đang tập trung lực lượng khống chế vụ cháy tại chợ nhà lồng Thanh Tùng ở Cà Mau

Video liên quan

Khánh Hòa: Cháy nhà một người tử vong

Khánh Hòa: Cháy nhà một người tử vong

Thời sự 17/08/2025
Đang điều tra vụ cháy nhà hàng ở TP HCM

Đang điều tra vụ cháy nhà hàng ở TP HCM

Thời sự 14/08/2025
Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

Thời sự 14/08/2025

Chiều 22-8, trao đổi với phóng viên, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang khu chợ.

Chồng chém vợ và vụ cháy lớn tại chợ nhà lồng Thanh Tùng ở Cà Mau - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

"Đám cháy rất lớn, ngành chức năng địa phương và các lực lượng liên quan đang khẩn trương chữa cháy" – ông Triều thông tin thêm.

Trưa cùng ngày, nhiều người dùng Facebook đã chia sẻ thông tin "cháy chợ nhà lồng Thanh Tùng" kèm theo đoạn clip ngắn ghi lại toàn cảnh vụ cháy dữ dội.

Theo hình ảnh từ clip, vụ cháy tạo nên ngọn lửa rất lớn và cột khói đen cao hàng chục mét. Nhiều người đang cố gắng chữa cháy.

Thông tin thiệt hại vụ cháy sẽ được Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo