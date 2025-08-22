CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Chiều 22-8, trao đổi với phóng viên, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang khu chợ.

Hiện trường vụ cháy

"Đám cháy rất lớn, ngành chức năng địa phương và các lực lượng liên quan đang khẩn trương chữa cháy" – ông Triều thông tin thêm.

Trưa cùng ngày, nhiều người dùng Facebook đã chia sẻ thông tin "cháy chợ nhà lồng Thanh Tùng" kèm theo đoạn clip ngắn ghi lại toàn cảnh vụ cháy dữ dội.

Theo hình ảnh từ clip, vụ cháy tạo nên ngọn lửa rất lớn và cột khói đen cao hàng chục mét. Nhiều người đang cố gắng chữa cháy.

Thông tin thiệt hại vụ cháy sẽ được Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhật.