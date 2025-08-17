Khánh Hòa: Cháy nhà một người tử vong

Chiều 17-8, Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn Hoàng Lê Ngọc Anh cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy khiến một người phụ nữ tử vong.

Đám cháy đã được Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với ngành chức năng xã Ninh Sơn khống chế.

Căn nhà bị cháy của ông Bùi Chí Cang (ngụ 46 tuổi) ngụ đường Nguyễn Xí, khu phố 5 thuộc xã Ninh Sơn.

Ngôi nhà bị cháy khiến một người tử vong

Lúc này, trong nhà chỉ có vợ ông Cang, nằm trong phòng ngủ. Thấy khói nghi ngút, nhiều người hàng xóm hô hoán dập lửa, đồng thời báo lực lượng cứu hỏa. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường thì thấy người phụ nữ (vợ chủ nhà) đã tử vong.

Theo nhân chứng, nạn nhân tử vong mắc bệnh trầm cảm, bị hạn chế vận động. "Trước lúc cháy, người giúp việc mới cho bà ăn xong rồi đi ra ngoài", người này nói.