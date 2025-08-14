CLIP: Nhiều xe chữa cháy được điều động.

Chiều 14-8, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy một nhà hàng.

Khói bốc lên nghi ngút.

Hơn 9 giờ 30 cùng ngày, khói lửa phát ra bên trong một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ). Thấy cháy, người dân hô hoán, tháo chạy, đồng thời tìm bình chữa cháy mini quay lại dập lửa.

Song đám cháy bùng lên nhanh, những nỗ lực dập lửa ban đầu bất thành.



Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.Hoả hoạn được dập tắt sau đó.

Theo nhân chứng, đám cháy phát ra từ mái lá trang trí bên trong khuôn viên nhà hàng. Lúc cháy có nhiều nhân viên đang làm việc bên trong.

Cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong. Song nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.