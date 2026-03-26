Sức khỏe

Hơn 70% ca tử vong do bệnh không lây nhiễm, nhiều ca đột quỵ lỡ “giờ vàng”

N.Dung

(NLĐO) - Đột quỵ là một trong những bệnh không lây nhiễm nguy hiểm hàng đầu tại Việt Nam, song phần lớn người bệnh chưa được cấp cứu kịp thời.

Ngày 26-3, tại hội nghị quốc tế phòng chống bệnh không lây nhiễm, nhân Kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai), bác sĩ Đào Việt Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỉ lệ đột quỵ cao trên thế giới.

Bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam gia tăng, trong đó có các bệnh đường hô hấp. Ảnh: Thế Anh

Chỉ hơn 23% bệnh nhân đột quỵ đến viện trong "giờ vàng"

Phần lớn người bệnh chưa tiếp cận kịp thời hệ thống cấp cứu. Chỉ khoảng 23,2% bệnh nhân đến viện trong 4,5 giờ đầu – "giờ vàng" quyết định khả năng cứu sống não bộ, và khoảng 20% được đưa đến viện bằng hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp. Như vậy, gần 80% vì thế bỏ lỡ cơ hội hồi phục tốt nhất, đối mặt nguy cơ di chứng nặng hoặc tử vong.

Theo bác sĩ Phương, trước thực trạng này, Việt Nam đã xây dựng chiến lược phòng chống đột quỵ giai đoạn 2025–2035, hướng tới giảm tỷ lệ mắc mới, tử vong và di chứng. Một trong những giải pháp trọng tâm là nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân nhận biết sớm các dấu hiệu như méo miệng, yếu tay chân, nói khó… để gọi cấp cứu kịp thời.

Cùng đó, Trung tâm Đột quỵ đã phát triển mạng lưới hỗ trợ chuyên môn, mở rộng năng lực điều trị xuống tuyến dưới nhằm rút ngắn "giờ vàng". Tại Hà Giang đã hình thành 4 đơn vị đột quỵ tuyến huyện; Thanh Hóa triển khai cụm 10 đơn vị tuyến khu vực. Mô hình tiếp tục mở rộng tới Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn.

Năm 2026, mô hình dự kiến mở rộng ra khu vực biển đảo, thí điểm tại đảo Phú Quý (Lâm Đồng). Thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa (telemedicine) và hội chẩn trực tuyến 24/7, các cơ sở y tế tuyến đảo sẽ được hỗ trợ chuyên môn liên tục, đồng thời được đào tạo để nâng cao năng lực điều trị tại chỗ.

Chiến lược này kỳ vọng giúp người dân, kể cả ở vùng sâu, vùng xa hay hải đảo, tiếp cận cấp cứu đột quỵ kịp thời, giảm nguy cơ tử vong và di chứng.

Cập nhật xu hướng điều trị bệnh không lây nhiễm

Hội nghị khoa học quốc tế phòng chống bệnh không lây nhiễm và lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Hô hấp diễn ra trong hai ngày 26 và 27-3, thu hút nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Sự kiện tập trung vào các bệnh không lây nhiễm như phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ, rối loạn tâm thần, các bệnh đường hô hấp…, trong bối cảnh mô hình bệnh tật tại Việt Nam đang chuyển dịch nhanh. Các báo cáo cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Hội nghị khoa học có sự tham gia của nhiều khạc mời, chuyên gia quốc tế

Hội nghị có các chuyên đề về ung thư phổi, hồi sức, thần kinh, điện quang can thiệp, ghép tạng, y học giấc ngủ…,đồng thời thảo luận về quản lý bệnh. Phiên hợp tác Việt Nam – Pháp cũng đề cập định hướng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Tại phiên khai mạc, Bệnh viện Bạch Mai công bố và đưa vào vận hành một số hệ thống, nền tảng công nghệ như cổng thông tin đa ngôn ngữ, hệ thống Smart ICU, ứng dụng "Bạch Mai Care" chăm sóc người bệnh, hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và kết nối camera an ninh với Công an Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và vận hành bệnh viện.

Bệnh viện cũng ký kết hợp tác với nhiều đơn vị trong và ngoài nước về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

Dịp này, Bệnh viện Bạch Mai công bố nâng cấp Trung tâm Hô hấp thành Viện Hô hấp, đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị.

Bệnh không lây nhiễm là thách thức lớn của y tế

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính gây hơn 70% ca tử vong toàn cầu và gia tăng nhanh tại Việt Nam.

Trước thực trạng này, ngành y tế cần đẩy mạnh phòng bệnh, chuyển từ chữa bệnh sang chủ động dự phòng; tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý điều trị tại y tế cơ sở, nhằm giúp người dân được chẩn đoán, can thiệp kịp thời. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực y tế cơ sở trong phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Theo Thứ trưởng, Trung tâm Hô hấp là đơn vị nòng cốt triển khai các chương trình phòng chống COPD, hen phế quản và tác hại thuốc lá, góp phần nâng cao năng lực hệ thống và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.


Tin liên quan

80% bệnh không lây nhiễm bắt nguồn từ thói quen thuở nhỏ

(NLĐO) - Khoảng 80% ca bệnh không lây nhiễm ở người lớn bắt nguồn từ thói quen không lành mạnh thời ấu thơ như ăn uống kém khoa học, ít vận động.

Làm thế nào để không bỏ lỡ "giờ vàng" trong xử lý đột quỵ?

(NLĐO) - Một trong những yếu tố sống còn khi xử lý đột quỵ chính là "giờ vàng", khoảng thời gian quý giá để cứu sống người bệnh, hạn chế tối đa di chứng

Rượu bia, bệnh gan làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp

(NLĐO) - Tại Việt Nam, tình trạng “bệnh chồng bệnh” có thể tạo “gánh nặng kép” lên cả người bệnh lẫn hệ thống y tế.

