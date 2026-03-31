Sức khỏe

Nghiên cứu 53.000 người chỉ ra 3 cách ngăn ngừa đột quỵ đơn giản

Anh Thư

(NLĐO) - Nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim sẽ được kéo giảm đáng kể chỉ nhờ một số thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày, theo nghiên cứu mới từ Úc.

Trên tạp chí y học European Journal of Preventive Cardiology, nhóm tác giả từ Đại học Sydney (Úc) chứng minh rằng một số thay đổi nhỏ liên quan đến giấc ngủ, chế độ ăn uống và hoạt động thể chất có thể giúp bạn tránh được những cơn đột quỵ và nhồi máu cơ tim chết người trong tương lai gần.

Nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch nguy hiểm khác có thể được kéo giảm nhờ các thay đổi rất nhỏ trong lối sống - Ảnh minh họa: CDC

Theo Science Alert, các tác giả đã phân tích dữ liệu của hơn 53.000 người với thời gian theo dõi trung bình là 8 năm.

Kết quả cho thấy  chỉ cần ngủ thêm 11 phút, vận động thể chất vừa phải đến mạnh thêm 4,5 phút và ăn thêm 1/4 cốc rau, nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nghiêm trọng - nhất là đột quỵ và nhồi máu cơ tim - đã giảm được 10%.

Dữ liệu này phản ánh mối tương quan tích cực giữa 3 hành vi này và nguy cơ tổng thể thấp hơn, thêm vào lượng bằng chứng cho thấy một cuộc sống khỏe mạnh hơn có thể bắt đầu bằng một số thay đổi tương đối nhỏ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu bạn muốn hướng đến mục tiêu lớn hơn, sự kết hợp tối ưu giữa các hành vi là ngủ 8-9 tiếng mỗi đêm, vận động thể chất cường độ vừa phải đến cao trong 42 phút trở lên mỗi ngày và chế độ ăn uống có chất lượng khá tốt.

Sự kết hợp đó có liên quan đến việc giảm 57% các biến cố tim mạch nghiêm trọng trong suốt 8 năm theo dõi.

Hoạt động thể chất từ vừa phải đến mạnh mẽ bao gồm đi bộ nhanh, leo cầu thang hoặc mang vác đồ mua sắm.

Trong khi đó, chất lượng chế độ ăn uống được đánh giá cao nếu như lượng tiêu thụ trái cây, rau củ, cá và ngũ cốc nguyên hạt cao; đồng thời lượng thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường thấp.

Một kiểu ăn uống có thể giúp nữ giới ngừa mọi loại đột quỵ

(NLĐO) - Một nghiên cứu trên hơn 105.000 phụ nữ cho thấy một chế độ ăn có thể làm nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể.

(NLĐO)-Trời lạnh khiến cơ thể mất nước qua hơi thở và mồ hôi nhanh, làm máu trở nên đặc và dễ hình thành cục máu đông, tăng nguy cơ đột quỵ.

(NLĐO) - Những "phân tử nhảy múa" mà các nhà khoa học Mỹ phát triển có thể tạo nên đột phá trong việc giúp bệnh nhân phục hồi sau đột quỵ.

đột quỵ nhồi máu cơ tim biến cố tim mạch đi bộ hoạt động thể chất
